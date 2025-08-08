EN VIVO

Luis Toledo sobre la prevención: “Creo que la mirada que tenemos que tener es más integral (…) mientras más eficaces y más efectivos seamos, mejor”

“Reitero que la creciente violencia y la utilización de esa violencia por parte de bandas organizadas es un hecho que ya venimos conociendo hace un tiempo y que va en escalada en nuestro país”, señaló el ex fiscal, Luis Toledo.

8 Agosto, 2025

El exfiscal y académico de la USS, Luis Toledo, se refirió a la creciente ola de violencia asociada al crimen organizado, especificamente relacionada al aumento de los secuestros en Chile.

Toledo se refirió a los secuestros sucedidos durante esta semana: “Estamos en un espiral de violencia asociada al crimen organizado y esta situación del secuestro es una forma de generar recursos para las organizaciones criminales, que me parece va a ser difícil de erradicar en el corto plazo. Creo que se requieren políticas integrales con la información que tienen todos los organismos de persecución, pero además inteligencia —que no tenemos en nuestro país— para anticiparnos a esta problemática.”


Además, comentó sobre los sistemas de prevención ante secuestros: “Yo tengo la esperanza de que podemos llegar a muchos mejores resultados de los que tenemos ahora. Hay un espiral en la propia Fiscalía: en el año 2024 hubo más de 868 secuestros, y solo el 40% están asociados a crímenes organizados, cifra que es bastante alta. Esto implica que es lo que sabemos, pero hay una serie de cifras negras.”


Asimismo, señaló: “Me parece que los resultados son auspiciosos. Reitero que la creciente violencia y la utilización de esa violencia por parte de bandas organizadas es un hecho que ya venimos conociendo hace un tiempo y que va en escalada en nuestro país. Es muy importante que esto nos remueva para mejorar la capacidad de anticipación que pueda tener nuestro país, en orden a saber cuántas bandas existen y quiénes son sus líderes. Hay otros países que ya nos pueden dictar cátedra de que esto puede resultar bastante peor.”


Por último, recalcó la importancia de la inversión en mecanismos de prevención ante este tipo de delitos: “Creo que la mirada que tenemos que tener es más integral (…) mientras más eficaces y más efectivos seamos, mejor.”

