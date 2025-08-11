Sandra Borda sobre el asesinato de Miguel Uribe: “Parte de lo que está sucediendo en Colombia es que estamos sometidos a una polarización política enorme”

La analista política colombiana, Sandra Borda, sobre el asesinato del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe, y la espiral de violencia en que dicho crimen se enmarca.

Respecto a la muerte del precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe, la especialista señaló: “Esta es la primera vez que esto sucede con un precandidato presidencial perteneciente a un partido de derecha. Normalmente, las víctimas eran personas que militaban en el centro político o en la izquierda. Y lo que sigue es un reto grande para el primer gobierno de izquierda que hay en Colombia, que es justamente llevar a cabo un proceso de investigación objetivo, transparente y adelantar un proceso judicial que dé resultados, y eso va a jugar un papel fundamental en el proceso electoral que se avecina en Colombia.”

Asimismo, abordó la capacidad del presidente Petro para gobernar en medio del auge de la violencia política en el Colombia: “Parte de lo que está sucediendo en Colombia es que estamos sometidos a una polarización política enorme. Tenemos activados los extremos, a la izquierda y a la derecha, y son ellos los que están dominando el debate político. Yo creo que la acusación que a veces hace la derecha de que el gobierno es responsable de lo que pasó con Miguel Uribe es una acusación que, primero, no tiene ninguna evidencia. Y me cuesta creer que un grupo político como la izquierda, que ha sido excluido históricamente del poder y que además ha sido víctima de este tipo de atentados… ”

Además, respecto a la polarización, señaló: “Nosotros somos un país muy familiarizado con la violencia política, vivimos prácticamente todo el siglo XX matándonos los unos a los otros por causas políticas. Entonces, reconocemos muy bien cuando estamos al borde del abismo otra vez y cuando podemos enfrentarnos a una situación tan dolorosa como esa. Lo que hizo la sociedad en ese momento fue pedirles a todas las formas de liderazgo que le bajaran el tono al discurso político para evitar estas formas de violencia. Este llamado no tuvo ningún efecto, ni sobre el presidente que, todo lo contrario, lo que ha hecho es escalar su retórica y estigmatizar cada vez más a la derecha.”