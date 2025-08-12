Juan Pablo Toro sobre la reunión entre Putin y Trump: “Hay que aterrizar las expectativas”

Juan Pablo Toro es director ejecutivo de AthenaLAB, centro de estudios especializado en seguridad y defensa, con amplia trayectoria en análisis geopolítico y asuntos internacionales. Se refirió al conflicto entre Rusia y Ucrania, y la reunión que se realizará el sábado entre Putin y Trump en Alaska.

Sobre la reunión en Alaska, Torres señaló: “Hay que aterrizar las expectativas. Es importante que se logre una paz en Ucrania, pero también una paz que sea aceptable para los ucranianos, y efectivamente eso no está en la mesa. Pero, por lo menos, se supo hoy que Trump va a llamar a Zelensky mañana y va a conversar con él antes. La preocupación es más bien si están buscando la foto para las portadas del mundo que la verdad de alcanzar un acuerdo más definitivo, algo que yo no veo muy probable.”

Además, agregó que: “Putin, desde la guerra e incluso antes, con el anexo de Ucrania en 2014, está como paria: fue expulsado del G8 cuando Rusia era parte de las naciones industrializadas. Por otro lado, Putin no puede viajar a muchos países porque existen órdenes por crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional.”

Asimismo, habló sobre las condiciones que deberían existir para que cese la guerra entre Rusia y Ucrania: “Lo que tiene que pasar es que Putin ordene a sus tropas regresar a Rusia, porque ellos son un invasor. Esto no es una guerra de territorio: Rusia es el país más grande del mundo, espacio tiene. Es una guerra sobre objetivos políticos concretos, reconstruir un pasado imperial.”