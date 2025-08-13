Diputado Tomás Hirsch sobre la lista alternativa al oficialismo: “con partidos y movimientos que apoyan a Jeannette Jara”

Tomás Hirsch, diputado y presidente de Acción Humanista, abordó el debate por la conformación de una lista alternativa al oficialismo y las conversaciones sostenidas con otros partidos.

Consultado por el origen de esta propuesta, el parlamentario destacó que se buscó siempre la unidad entre las fuerzas que respaldan al oficialismo. “Insistimos mucho en trabajar para construir una lista única, acogiendo el llamado de unidad que se hizo de todo el sector. De hecho, somos el único partido que cumplió con ese criterio para el proceso anterior de gobernadores: bajamos a los candidatos que teníamos y los demás partidos terminaron llevando algunas candidaturas por fuera”, afirmó.

Sobre los requisitos que definieron para participar en esta lista, Hirsch explicó que se trató de un acuerdo exclusivo con quienes respaldan a la ministra Jeannette Jara. “Pusimos unas condiciones: que esta lista fuera única y exclusivamente con partidos y movimientos que apoyan a Jeannette Jara, y eso implicó dejar afuera a otros. Quedó afuera el Partido Igualdad, el Humanista. Nosotros dijimos: esto no puede tener ambigüedades”, señaló.

En cuanto a la relación con la Democracia Cristiana en medio de este proceso, el diputado relató que recientemente hubo un acercamiento con el senador Francisco Huenchumilla para conversar sobre el tema. “Tuvimos una conversación ayer con el senador Huenchumilla. Nos invitó a mí y a Jaime Mulet a su oficina; él quería saber en qué estaba el tema de las dos listas, pero tampoco es que los invitamos (…) Me imagino que van a llegar a un acuerdo”, indicó.