“Yo hubiese sido más duro”: diputado Cristián Araya respalda frase de Kast sobre el Congreso

El diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Cristián Araya, se refirió a la polémica frase del abanderado José Antonio Kast —“El Congreso es importante, pero no es tan relevante como imaginan”— defendiendo su sentido y criticando lo que calificó como una tendencia a sobredimensionar el rol parlamentario.

Sobre los dichos de Kast, Araya afirmó: “Lo que dijo José Antonio es que no hay excusa para no hacer la pega. Hoy tenemos un sistema político tremendamente presidencialista y el Presidente de la República tiene muchas facultades. Lamentablemente, nos hemos acostumbrado a un Gobierno que encuentra en el Congreso la excusa para justificar que no hace la pega.”

El legislador agregó que si bien el Congreso es relevante, no constituye la instancia principal para resolver todos los problemas del país. “Tiene una relevancia, pero no es tanto para poder enfrentar los desafíos que tiene el aparato público. Somos una parte más. No puedo ser tan narciso de pensar que estoy en el lugar más importante del mundo, no. Es relevante y lo trato de hacer lo mejor posible porque las cosas que hago tienen impacto en 20 millones de chilenos.”

Araya incluso aseguró que habría expresado el mensaje de forma más contundente: “Yo hubiese sido más duro. No sacamos nada en sacar leyes que pueden ser muy buenas si cuando hay que hacer el reglamento este no sale y se queda en letra muerta. Hemos discutido proyectos de ley para hacer leyes que fuercen la aplicación de la misma ley que ya está en vigencia. Esto no se soluciona con leyes, se soluciona con decisión de aplicar la ley.”

Finalmente, cuestionó que se dé relevancia a debates que considera secundarios frente a la crisis de seguridad: “¿Qué piensan quienes nos están escuchando cuando ven que matan chilenos todos los días y nosotros estamos preocupados de la sutileza conceptual del detalle? Cuando tienes al Tren de Aragua al frente, es hasta soberbio y superficial discutir de detallitos para tratar de sacar la cuña que, en gran medida, responde a cómo se desvirtuó el titular del diario El Mostrador, que tuvo que rectificar porque habían dicho que José Antonio Kast iba a gobernar por decreto, y no fue así.”