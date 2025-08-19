Raúl Peñaranda por elecciones en Bolivia: “No solo estamos eligiendo un nuevo gobierno, sino que empezaremos un nuevo ciclo político”

El periodista y analista político boliviano, Raúl Peñaranda, analizó el escenario que dejaron las elecciones en Bolivia el domingo pasado, el escenario político actual y cómo podría ser el próximo gobierno boliviano.

Sobre los resultados preliminares, Peñaranda señaló que “el resultado ha avanzado mucho y confirma los datos del domingo en la noche, 32% para Rodrigo Paz y 27% para Jorge Quiroga“.

En ese sentido, destacó que no se trata solo de la elección de un nuevo gobierno, sino de un cambio más profundo: “No solo estamos eligiendo un nuevo gobierno, sino que estamos a punto de empezar un nuevo ciclo político en el país”.

Además, el analista recordó que Bolivia suele vivir transformaciones políticas profundas cada dos décadas. “Hemos tenido como cada 20 años un cambio, parece que en ese periodo tenemos estos cambios electorales importantes en Bolivia”, afirmó.

Respecto al Movimiento al Socialismo (MAS), Peñaranda sostuvo que ese ciclo se encuentra agotado: “Una vez que llega Evo Morales, hemos tenido 20 años de amplias victorias del MAS, es una máquina electoral y política que acaba de agotarse”.

Sobre el propio Morales, consideró que su figura ya no tiene el mismo peso que en el pasado: “Creo que ya no es ese líder del pasado, ya no tiene aliados. Lo veo aislado y con menos fuerza que antes”.

Finalmente, advirtió que el próximo gobierno deberá enfrentar grandes dificultades económicas: “Va a ser un golpe importante. Van a subir los productos de primera necesidad, va a ser difícil”.