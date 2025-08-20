EN VIVO

Mulet sobre renuncia de Valenzuela: “Me parecería grave” si se debe a las listas

Mulet mulet

“Hay gente que no quiere competencia y que cree que la élite debe determinar quién va y quién no va”, señaló Mulet.

Por:

20 Agosto, 2025

El diputado y excandidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, se refirió a la polémica decisión del Presidente Gabriel Boric de solicitar la renuncia del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela (FRVS).

Aunque reconoció que “el Presidente de la República tiene facultades para sacar ministros”, Mulet calificó como “raro” que esta decisión se haya producido justo después de la inscripción de dos listas parlamentarias oficialistas. En ese contexto, advirtió que “si se relaciona esto con las dos listas parlamentarias me parecería grave”.

El parlamentario también apuntó a un problema de fondo: el deterioro del sistema político. “Hay un problema evidente hoy día en el desenvolvimiento del sistema político. Creo que hay fallas que, sin duda, se han tratado de corregir mal. Eso evidencia esta crisis”, aseguró. En esa línea, explicó que desde su partido “relativamente pequeño” no buscan provocar una crisis, sino actuar con libertad.

Para Mulet, la salida de Valenzuela no es un hecho menor, sobre todo por su evaluación del desempeño del exministro. “Yo creo que todo cambio de gabinete es una crisis de gabinete. Puede ser más grande o más chica, pero sobre todo al final del gobierno, con un ministro que tiene un desempeño tan bueno”, señaló.

En respuesta a quienes han acusado al FRVS de actuar como una “pyme política”, Mulet fue tajante: “Eso es absurdo. Lo que pasa es que hay gente que no quiere competencia y que cree que la élite debe determinar quién va y quién no va. Yo creo en la democracia, y es la gente la que tiene que determinar quién se elige”.

