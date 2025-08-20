“Voy a hacer campaña por Kast”: Mellado deja RN tras 32 años

El diputado y exmilitante de Renovación Nacional, Miguel Mellado, se refirió a su salida del partido tras más de tres décadas de militancia.

Según explicó, comenzó a cuestionarse su permanencia cuando “los mensajes de la candidata que acoge al partido no te llegan ni al corazón ni a la cabeza, pero sí te llegan los de planes claros y mensajes simples de José Antonio”.

A juicio del parlamentario, Kast representa una línea ideológica coherente y sostenida en el tiempo. “José Antonio Kast es más coherente, no ha cambiado sus ideas”, sostuvo, recordando que “nosotros, ambos, en 2018 y 2019 fuimos los que hablamos de terrorismo en la región de La Araucanía”, lo que generó una cercanía política que, asegura, se ha mantenido hasta hoy.

Mellado también reveló cómo fue su conversación con los demás diputados de RN: “Les dije: muchachos, renuncio a jefe de bancada. No es que vaya a votar por Kast, voy a hacer campaña por Kast”. En ese sentido, recalcó su compromiso con el candidato republicano: “Me voy a poner a disposición, como un obrero, para que me digan qué es lo que tengo que hacer para hacer campaña por José Antonio Kast”.