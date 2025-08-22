EN VIVO

22 Agosto
¿Quién es Nicolás Grau?: El nuevo ministro de Hacienda
22 Agosto
22 Agosto
Sebastián Valenzuela y la Comisión Verdad y Niñez: "Falta tomar plena conciencia"

Sebastián Valenzuela

"El mandato más importante es proponer medidas con dos grandes objetivos: por un lado, poder reparar a todas estas personas que han sido afectadas, y por otro, proponer medidas para que esto no se vuelva a repetir", señaló el vicepresidente de la Comisión Verdad y Niñez, Sebastián Valenzuela.

Por:

22 Agosto, 2025

El vicepresidente de la Comisión Verdad y Niñez, Sebastián Valenzuela, explicó los objetivos y el trasfondo de este comité.

Una deuda internacional y pendiente

Valenzuela sostuvo que la Comisión surge a partir de compromisos adquiridos frente a organismos externos. “Obedece a una serie de recomendaciones internacionales que se le hacen al Estado de Chile por una situación que es bastante grave y que muchos hemos escuchado, pero de la que aún falta tomar plena conciencia”, afirmó.

Y añadió: “Tiene que ver con la afectación sistemática, durante muchas décadas, de personas que, estando bajo custodia del Sename —cuando debían ser protegidas y fortalecidas en sus derechos—, por distintos motivos fueron finalmente afectadas en su salud, en su integridad sexual”, además de los “muchos casos que terminaron en fallecimiento”.

Escuchar para construir memoria histórica

Uno de los ejes centrales de la Comisión será recoger testimonios de quienes estuvieron bajo tutela del Estado. “Es recibir y dar la oportunidad de que las personas se acerquen y den su testimonio, quienes hayan pasado por el Sename, y en base a eso, poder hacer un análisis histórico de cómo se ha dado toda esta situación”, señaló.

Reparar y prevenir

Finalmente, Valenzuela destacó el mandato principal del comité: avanzar en medidas concretas de justicia y no repetición. “El mandato más importante es proponer medidas con dos grandes objetivos: por un lado, poder reparar a todas estas personas que han sido afectadas, y por otro, proponer medidas para que esto no se vuelva a repetir”, enfatizó.

