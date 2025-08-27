Adriana Balaguer y el ataque a la caravana de Milei: “Fue organizado por el peronismo a través de las redes”

La periodista Adriana Balaguer, de Radio Rivadavia y Diario La Nación, entregó su visión sobre el reciente ataque a la caravana del presidente Javier Milei, poniendo en duda tanto la organización como la reacción del gobierno frente al hecho.

Para Balaguer, lo ocurrido no fue improvisado. “Fue organizado por el peronismo a través de las redes”, señaló, advirtiendo que “desde temprano había distintas convocatorias” y que “se han relajado demasiado en términos de que esto se estaba anticipando”. En su análisis, incluso era posible comprobarlo con facilidad, ya que “en redes, si uno se tomaba el tiempo suficiente, saltan estos audios.”

La periodista también compartió una impresión personal sobre el trasfondo del episodio. “A mí, en lo personal —y este es mi punto de vista, es opinión, no información—, me hace mucho ruido”, reconoció, refiriéndose a la posibilidad de que “tratamos de tapar una cosa con la otra”. En ese sentido, advirtió que “no deja de tener gravedad” y añadió: “no quiero pensar que fue un acting; pero si no, también hay un gran descuido que es una alerta para el gobierno.”

Finalmente, Balaguer remarcó que lo sucedido debe analizarse en un marco más amplio. “Hay que poner en contexto las noticias”, sostuvo, explicando que “lo que sucedió hoy a la tarde, si no fue previsto, habla de un desmanejo; si fue previsto, habla también de una irresponsabilidad de quienes tienen que cuidar al presidente.” A su juicio, lo más llamativo es que “tenga lugar cuando, en paralelo, estamos hablando de qué tan involucrado pueda estar el círculo del presidente en casos de retorno para financiar la política.”