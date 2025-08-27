EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Terapia Chilensis
27 Agosto
Nada Personal
27 Agosto
Aire Fresco
27 Agosto
Santiago Adicto
27 Agosto

Adriana Balaguer y el ataque a la caravana de Milei: “Fue organizado por el peronismo a través de las redes”

Adriana Balaguer Adriana Balaguer

“Me hace mucho ruido. Me hace el famoso ruido de que tratamos de tapar una cosa con la otra. No deja de tener gravedad”, señaló la periodista.

Por:

27 Agosto, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

La periodista Adriana Balaguer, de Radio Rivadavia y Diario La Nación, entregó su visión sobre el reciente ataque a la caravana del presidente Javier Milei, poniendo en duda tanto la organización como la reacción del gobierno frente al hecho.

Para Balaguer, lo ocurrido no fue improvisado. “Fue organizado por el peronismo a través de las redes”, señaló, advirtiendo que “desde temprano había distintas convocatorias” y que “se han relajado demasiado en términos de que esto se estaba anticipando”. En su análisis, incluso era posible comprobarlo con facilidad, ya que “en redes, si uno se tomaba el tiempo suficiente, saltan estos audios.”

La periodista también compartió una impresión personal sobre el trasfondo del episodio. “A mí, en lo personal —y este es mi punto de vista, es opinión, no información—, me hace mucho ruido”, reconoció, refiriéndose a la posibilidad de que “tratamos de tapar una cosa con la otra”. En ese sentido, advirtió que “no deja de tener gravedad” y añadió: “no quiero pensar que fue un acting; pero si no, también hay un gran descuido que es una alerta para el gobierno.”

Finalmente, Balaguer remarcó que lo sucedido debe analizarse en un marco más amplio. “Hay que poner en contexto las noticias”, sostuvo, explicando que “lo que sucedió hoy a la tarde, si no fue previsto, habla de un desmanejo; si fue previsto, habla también de una irresponsabilidad de quienes tienen que cuidar al presidente.” A su juicio, lo más llamativo es que “tenga lugar cuando, en paralelo, estamos hablando de qué tan involucrado pueda estar el círculo del presidente en casos de retorno para financiar la política.”

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 Denuncias de corrupción en el gobierno de Javier Milei
02 Tensiones al interior del comando de Jeannette Jara, consulta indígena pactada en Comisión para la Paz y la pelea entre Trump y la Fed
03 Claudio Jacquelin por supuesta corrupción en gobierno de Milei: “No puedo descartar que zafe de esta crisis, pero sin duda, esto es...
04 Gael Yeomans por declaraciones de Carmona: “Nos hace perder el foco, es importante que demos paso a lo relevante de la campaña̶...
05 Los detalles de la nueva edición del Meli Experience y la normativa que busca fortalecer la prevención de delitos económicos
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST