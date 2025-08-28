EN VIVO

Germán Codina y su apoyo a José Antonio Kast: “un buen gobierno tiene que incorporar diversas miradas”

Germán Codina Germán Codina

“Me convence ver tan decidido a José Antonio en un plan de gobierno de emergencia que, obviamente, tiene que priorizar el tema de la seguridad, que hoy en día es obvio visto cómo el crimen organizado ha disparado el temor en Chile”, señaló el exalcalde de Puente Alto, Germán Codina.

28 Agosto, 2025

El exalcalde de Puente Alto, Germán Codina, analizó el escenario político actual y su apoyo a la candidatura presidencial de José Antonio Kast. Destacó la importancia de la seguridad y la necesidad de crear acuerdos transversales en la política chilena.

En primer lugar, Codina explicó por qué respalda nuevamente a Kast en esta nueva carrera presidencial. “Me convence ver tan decidido a José Antonio en un plan de gobierno de emergencia que, obviamente, tiene que priorizar el tema de la seguridad, que hoy en día es obvio visto cómo el crimen organizado ha disparado el temor en Chile.”

Asimismo, recordó que su vínculo con Republicanos no es reciente, sino que se remonta a la elección pasada. “Soy uno de los que, el año 2021, en la segunda vuelta, me sumé a brindarle el apoyo a José Antonio Kast, junto a algunos que han salido esta semana a decir que no le darían el apoyo”, señaló. Para Codina, esa definición ya estaba tomada entonces, porque “esto no es así, porque ya le dieron el apoyo en 2021”. Además, destacó que “he visto una maduración —creo que también lo he vivido— desde el estallido social y los procesos constituyentes. Han hecho madurar a la izquierda, a la derecha… ¿quién va a quedar impávido ante el péndulo que se produjo en esos dos procesos?”

Finalmente, el exalcalde se refirió brevemente a la candidatura de Evelyn Matthei y cómo su propia experiencia lo lleva a valorar el diálogo político. “Cuando fui presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, me tocó enfrentar procesos de mucha polarización. Logré trabajar de manera transversal, y eso también me permite llegar al comando de José Antonio Kast entendiendo que debemos dejar ciertas diferencias de lado y priorizar las necesidades que tiene Chile.” A su juicio, lo más relevante es que “veo que él ha madurado y ha entendido que hay ciertos bordes en los que tiene que ir más allá, y que un buen gobierno tiene que incorporar diversas miradas y recibir a aquellas personas que se valoran por su trayectoria.”

