“Esto puede derivar en una guerra civil y profundizar la situación ya dramática que vive Venezuela”: Paz Milet sobre el escenario en el mar Caribe

La académica Paz Milet, del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, compartió su análisis sobre el escenario actual en el mar Caribe, destacando la tensión creciente en la región y las posibles repercusiones para Venezuela.

Milet comenzó analizando el reciente despliegue militar liderado por Estados Unidos, que incluyó un ataque contra una lancha vinculada al tráfico de drogas. “Una cosa era el despliegue militar y ya el presidente Trump acaba de anunciar un ataque contra una lancha en que se habría transportado droga, definiéndolo como parte del tren de Aragua, señalando que había 11 muertos”, explicó, subrayando la creciente intervención en la región.

En relación con la respuesta del gobierno venezolano, Milet comentó que, hasta el momento, no ha habido una reacción oficial por parte del régimen de Nicolás Maduro. “Hasta el momento no ha habido respuesta del régimen de Maduro, pero Trump precisa que la acción fue en aguas internacionales y señala que la lancha venía de Venezuela”, indicó.

Respecto a la postura del pueblo venezolano, Milet mencionó que las opiniones están muy divididas. “Hay posiciones muy divididas al respecto, no hay ninguna fuente que sea determinante. Ya en su primer mandato, Trump habló de una posible invasión a Venezuela y fue rechazada por la comunidad latinoamericana en gran medida porque había peligro de una guerra civil”, comentó, destacando que las tensiones internas en Venezuela podrían ser aún más profundas. “Ahí no hay solo fuerzas armadas, sino que hay milicias convocadas para actuar en apoyo a las fuerzas armadas.”

La académica también señaló que la situación podría escalar rápidamente hacia un conflicto interno aún mayor. “Esto puede derivar en una guerra civil y profundizar la situación ya dramática que vive Venezuela”, advirtió, destacando que las versiones provenientes de la oposición señalan que “esta convocatoria de la milicia no habría sido exitosa y que por eso rápidamente se han convocado a otros fines de semana, en los que hay lugares donde ciudadanos civiles pueden ser armados para después apoyar a la armada.”

Finalmente, Milet analizó los posibles movimientos dentro de las fuerzas armadas venezolanas y las tensiones internas que podrían surgir. “Hoy la apuesta es a una posible división en el ejército y en el foco interno. Por eso es que se habría subido la recompensa en contra de Maduro, los 50 millones de dólares… se está apostando a la posibilidad de generar una división interna en las fuerzas y generar una acción.”