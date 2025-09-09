“Está en un laberinto”: Javier Cachés sobre el gobierno de Javier Milei

El politólogo y académico de la Universidad de Buenos Aires, Javier Cachés, analizó el revés que sufrió el presidente argentino Javier Milei en las elecciones parlamentarias de Buenos Aires, un distrito clave.

Según Cachés, “lo que llama la atención no es la derrota, sino la magnitud. Una diferencia de 13 – 14 puntos en un distrito que es bastante hostil para el gobierno nacional, porque es la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo tiene su bastión electoral y social”.

El académico advierte que este resultado puede alterar el escenario político en los próximos meses. “Esto genera un clima muy adverso de cara a las elecciones legislativas nacionales de octubre, así que el gobierno tiene un desafío grande, porque si ya bien había signos de agotamiento o de desgaste del dispositivo político, la elección de ayer le agrega mucha presión en el frente político y económico”, sostuvo.

En ese sentido, subraya que la gran incógnita está de cara a las elecciones parlamentarias de octubre y que “La gran duda es ver en qué condiciones va a llegar a la elección. Se esperaba que el gobierno llegara como amplio favorito a la elección legislativa de octubre, que es donde se va a renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores”.

Para Cachés, la derrota obliga al Ejecutivo a adelantar decisiones que se pensaban tomar después de octubre. “Está en un laberinto el gobierno. Se especulaba que los cambios al programa económico iban a venir después de octubre, pero la derrota de ayer ha adelantado los tiempos”, afirmó.

Finalmente, planteó un dilema central para el oficialismo: “La gran duda es si el gobierno, a través del Banco Central, va a utilizar los dólares prestados por el FMI en abril para sostener algún equilibrio en el tipo de cambio, lo cual generaría toda una nueva serie de desafíos”.