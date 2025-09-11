EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Nada Personal
11 Septiembre
Aire Fresco
11 Septiembre
Espíritu Científico
11 Septiembre
Santiago Adicto
10 Septiembre

“Es una jugada que le salió bien a Putin”: Mathieu González sobre el ataque de Rusia a Polonia

polonia polonia

“Es una medida desesperada para tratar de demostrar fortaleza hacia la opinión internacional y jugar con una amenaza, ya que Rusia no tiene los medios para lanzar un ataque masivo a los países del este de Europa”, señaló el experto.

Por:

11 Septiembre, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

El analista internacional y académico Mathieu González, de la Universidad Adolfo Ibáñez, explicó las implicancias del reciente ataque de Rusia a Polonia y cómo este hecho pone a prueba las relaciones militares y diplomáticas de la OTAN.

Según González, el ataque de Rusia a Polonia busca medir la capacidad defensiva de la OTAN: “Esto es un intento de Rusia para probar la reacción a nivel militar: ver la capacidad defensiva que tiene la OTAN, cuánto tiempo se demoraron en interceptar los drones y un misil, qué tipo de armamento utilizaron, todos estos temas tácticos militares para medir y conocer mejor los protocolos que utiliza la OTAN en estos casos”. Además, el experto señala que esta acción busca proyectar fortaleza del régimen ruso frente a la comunidad internacional. “Es una medida desesperada para tratar de demostrar fortaleza hacia la opinión internacional y jugar con una amenaza, ya que Rusia no tiene los medios para lanzar un ataque masivo a los países del este de Europa”, sostuvo.

Tensiones entre Estados Unidos y la OTAN

González también advirtió que la postura estadounidense ha generado incertidumbre dentro de la alianza: “La administración de Donald Trump ha puesto un poco en duda que Estados Unidos, en caso de que haya una agresión a un país miembro de la OTAN, efectivamente acepte la activación del Artículo 5”, que obliga a la defensa colectiva. Además, agregó que la administración actual ha puesto varias veces en duda que lo vaya a hacer, lo que según él representa un intento ruso de separar diplomáticamente a Estados Unidos del resto de los países de la OTAN.

Sobre la relación general entre Washington y la alianza, González afirma que “es una jugada que le salió relativamente bien a Putin, porque las declaraciones de los otros miembros de la OTAN han sido de condena, y la única declaración de Estados Unidos fue un tuit a través de Donald Trump, que es muy difícil de interpretar porque no dijo nada respecto al Artículo 4”. De hecho, “el único que sí indicó algo fue el embajador de Estados Unidos en la OTAN”, manifestó.

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 Comisión del Senado aprueba indicación que repone multas por no votar
02 Paulina Vodanovic por dichos de Cordero sobre “normalización” en seguridad: “Se hizo polémica a partir de una frase, pe...
03 Iván Poduje y el programa de vivienda de José Antonio Kast: “diversifiquemos y tengamos mayor oferta de casas”
04 Oracle, IPoM y viene un nuevo Research Challenge de CFA Society
05 Medidas preventivas para fiestas patrias, proyecto de eutanasia y boom en rentas vitalicias
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST