Mario Desbordes sobre el caso Sierra Bella: “Está lejos de cerrarse el caso”

Sierra Bella

“Creo que el negocio tiene mal origen, yo creo que hay detrás un fraude”, señala el alcalde de Santiago, Mario Desbordes.

Por:

13 Septiembre, 2025

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió a la situación legal y financiera que rodea al caso Sierra Bella, aclarando la magnitud del caso y los costos involucrados.

Desbordes afirmó que “la clínica Sierra Bella no vale 8 mil millones, vale 2 mil” y que no necesita la instalación para el municipio. Además, señaló que construir una clínica ahí implicaría un gasto adicional de 8 mil millones: “Creo que el negocio tiene mal origen, yo creo que hay detrás un fraude”, aunque desconoce quién estaría involucrado.

Problemas legales y participación de la alcaldesa

Sobre la intervención de la alcaldesa Irací Hassler en el caso, Desbordes explicó que un error de forma en la escritura impid expusonscripción: “El conservador lo rechazó por un error de forma… No se consignó en la escritura y ese es el error que hace que el conservador diga: ‘yo no puedo inscribir esto porque falta un dato esencial’”, señaló. La alcaldesa encargó una segunda escritura para corregir el problema, lo que Desbordes calificó como “un error jurídico”.

Causa civil aún abierta

Finalmente, el alcalde advirtió que, a pesar de que Hassler celebró el cierre de la causa penal, la acción civil sigue activa. “Sigue abierta toda la causa civil, este sigue siendo un estado de demolición sobre las finanzas del municipio, del bolsillo de los vecinos. Está lejos de cerrarse el caso Sierra Bella”, expuso.

