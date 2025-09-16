José Antonio Kast sobre la inmigración: “Un político que ama a Chile quiere cerrar las fronteras”

El candidato presidencial José Antonio Kast se refirió a su visita a la primer ministra italiana, Giorgia Meloni donde conversaron sobre migración.

El avanderado republicano se refirió al modelo italiano, y dijo que “ellos han hecho modificaciones importantes, porque eran un punto clave de entrada de migración desde África a Europa”, y aseguró que se se dieron cuenta que debían “poner algunos límites a la inmigración en África misma y también colaborar con países que están sufriendo una situación humanitaria muy grave en ese continente”. Kast destacó que, aunque esas medidas no aplican directamente en Chile, sirven como referencia para posibles políticas futuras.

En cuanto a la inmigración ilegal en Chile, el candidato enfatizó que es esencial dar una señal interna clara y no realizar una regularización masiva. “Nosotros hemos señalado que no vamos a hacer ninguna regularización masiva, que no va a haber beneficios para inmigrantes ilegales en el área de salud ni de educación”, aseguró. Sin embargo, agregó que solo podrán acceder a aquellos “dentro de los lugares donde ellos tengan el refugio, para luego ser retornados al país de donde vienen o a su país de origen”.

Kast también apuntó al origen del problema, principalmente en Venezuela y la influencia de Cuba, y resaltó la importancia de coordinación con países vecinos. “Primero, nosotros debemos dar una señal clara interna. Después, conversar con los países vecinos y, luego, esperar que esa ola de cambio —que ha influido en Chile y Bolivia— se lleve a la práctica más adelante”, apuntó.