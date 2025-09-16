Andrés Jouannet sobre la ministra Delpiano: “que desempolve su título y vaya a conversar con las víctimas del terrorismo de la Región de La Araucanía”
“Viene esta ministra con una frivolidad, con una ignorancia; es que yo no la tendría ni un minuto más”, señaló el diputado y presidente de Amarillos, Andrés Jouannet.
El diputado y presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, se refirió con dureza a las declaraciones de la ministra Delpiano sobre el estado de excepción en La Araucanía, criticando su desconocimiento de la realidad del conflicto en la zona y los grupos terroristas que operan allí.
Jouannet calificó como “absolutamente inaceptable” la postura de la ministra: “Demuestra una ignorancia cuanto más respecto de los 10 grupos terroristas que operan en la zona, que generan terror, que hace una semana atrás mataron a una persona injustamente”. Señaló además que, aunque normalmente no pide renuncias, considera que “ya la ministra Delpiano desde hace un tiempo comete demasiados errores”.
Sobre la vinculación de los grupos terroristas con el pueblo mapuche, Jouannet aclaró: “Cuando ella señala y vincula a los grupos terroristas con el pueblo mapuche… el terrorismo no tiene nada que ver con el pueblo mapuche. Ellos tienen un tema histórico con el Estado de Chile, no parte ahora, hay una trayectoria”. Además , fue enfático en que hay que separar a los mapuches de los terroristas. “¿Qué tiene que ver el terrorismo con el pueblo mapuche? No tiene nada que ver con el pueblo mapuche. Estos son grupos terroristas hoy día vinculados con el narco que produce marihuana, sobre todo en la comunidad de Temucuicuy”, sostuvo.
Invitación a conocer la realidad sobre el terreno
Jouannet invitó a la ministra a vivir la situación directamente.“Yo invitaría a la ministra a que vaya un día sin guardia, sin ninguna vigilancia, como andamos los diputados allá, y que se meta por el Bajo Malleco, a las 6 de la tarde en adelante, a ver cómo le va”, señaló.
Por su parte, apuntó que la ministra, al ser asistente social, debería “desempolvar su título y vaya a conversar con las víctimas del terrorismo de la Región de La Araucanía”.
Terrorismo y condiciones de seguridad
El diputado explicó la gravedad del terrorismo en la región, asegurando que “Cosechamos con militares. Si eso lo viéramos en Bolivia, Perú, por Dios, qué atrasados diríamos nosotros”. Agregó que los grupos terroristas extorsionan y dañan las cosechas: “Cuando uno cosecha con militares quiere decir que hay terrorismo, y hay grupos terroristas que te queman la cosecha y que te extorsionan. Mire usted: ‘tú me das un porcentaje de la cosecha y yo lo dejo cosechar tranquilo’. Esa es la situación en Chile”.
Sobre la llegada de la ministra, Jouannet fue categórico: “Viene esta ministra con una frivolidad, con una ignorancia; es que yo no la tendría ni un minuto más”, criticó.
