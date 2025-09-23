Álvaro Iriarte sobre la muerte de Charlie Kirk: “La violencia política no es ajena a la historia de Estados Unidos”

El analista internacional Álvaro Iriarte, del Instituto ResPública, se refirió a la reciente muerte de Charlie Kirk y cómo este hecho refleja la violencia política y los debates sobre libertad de expresión en Estados Unidos.

La violencia política en contexto

Iriarte explicó que la reacción de la sociedad estadounidense debe entenderse en el contexto histórico: “Refleja bastante bien cómo reacciona EE.UU. a este tipo de eventos. La violencia política no es ajena a la historia de Estados Unidos; pasa por periodos de recrudecimiento”, expresó. Además, añadió que, históricamente, la violencia pasa por cambios, por ejemplo, “en los años 60, la violencia política tenía como víctimas a personalidades más cercanas a la centroizquierda o a las ideas progresistas. Parecería ser que, en esta década, la situación de las víctimas está del otro lado”.

Iriarte destacó el impacto mediático y cultural del funeral de Kirk. “La gente está bien conmocionada viendo las imágenes, porque no se entiende —a menos que entiendas la cultura de Estados Unidos— este memorial o funeral que es en un estadio con 100 mil personas, con la participación del gabinete completo y del presidente”, agregó.

Libertad de expresión y cultura de la cancelación

Sobre la repercusión del asesinato de Kirk en el debate público, Iriarte señaló que se están viendo distintos fenómenos sociales: “Aislemos el factor Trump, pero mucha de la gente que está observando la situación del asesinato de Kirk lo plantea como un escalón más en la cultura de la cancelación, que afecta a la libertad de expresión”, explicó.

Añadió que, paradójicamente, el homenaje a Kirk como mártir ha generado debates sobre la censura: “¿Por qué digo que aislemos el factor Trump? Porque parece un contrasentido que, si una persona se transformó en un mártir por defender el derecho a manifestar una opinión contraria en un campus universitario, la reacción implique cancelar o censurar a quien opina distinto”.