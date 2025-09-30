Arturo Figueroa sobre la clasificación de Chile al Mundial de Rugby: “han hecho del rugby un deporte masivo”

El referí de Chile Rugby, Arturo Figueroa, se refirió a la reciente clasificación de Chile al mundial de Rugby en Australia 2027 tras ganarle a Samoa y sobre la masificación de este deporte a nivel nacional.

Figueroa destacó la importancia histórica del logro y la necesidad de cambiar percepciones porque “siempre ha habido un estigma de que es un deporte de élite” y que “A veces miramos mucho a Europa o a Nueva Zelanda y Australia, y no miramos al otro lado de la cordillera” por ejemplo, a los argentinos que “que han hecho del rugby un deporte masivo, donde cada vez que juegan un partido llenan estadios completos y tienen jugadores en las mejores ligas del mundo”. Aseguró que Chile está siguiendo los mismos pasos.

El referí también comentó la expansión del rugby a comunas periféricas, donde se aprecia una creciente práctica del deporte: “Se está jugando mucho en La Pintana. Como referí me toca ir a canchas en Quinta Normal. A lo que me refiero es a la periferia de la ciudad: de repente uno cree que me toca pasearme entre El Grange, el Craighouse o el Stade Français y que hoy día hay unas canchas espectaculares en Quinta Normal, Renca, Lampa, y me toca ir a canchas de rugby”.