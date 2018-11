Robert Funk y posible resultado de elecciones en EE.UU: “Se juega la capacidad del presidente de llevar adelante su agenda legislativa”

El analista internacional Robert Funk comentó sobre el proceso eleccionario que está viviendo Estados Unidos.

Como dijo Funk, en estas elecciones, “se juega la capacidad del presidente de llevar adelante su agenda legislativa y no solo por el sentido de tener la cantidad de votos en ambas Cámaras, si no de poder evitar una serie de investigaciones que podrían surgir desde una Cámara o Senado, que se ponga a investigar distintos aspectos de cosas que se le han acusado, pero hasta el momento, no han salido a la luz”.

Funk fue claro al decir que “es muy probable que los demócratas sí se tomen la Cámara y eso les da la capacidad de tomar el control de distintas comisiones que hacen investigaciones. Si bien no es impeachment, sí debilita al presidente e impide que lleve a cabo su agenda legislativa”.

Y agregó, “no solo se complica mucho la capacidad de Trump de llevar a cabo su agenda, en Estados Unidos el Congreso tiene mucho más poder de lo que tiene el Congreso en Chile por lo que hay muchas legislaciones que pueden surgir desde el Congreso, y a menos que el presidente utilice su veto constantemente, un Congreso controlado fuertemente por el partido demócrata puede llevar a cabo legislaciones aunque el presidente no quiera, se puede dar un congelamiento del proceso legislativo y que se ponga más presión sobre el presidente de lo que podría pasar en Chile”.

El posible futuro de Trump

Como vaticinó Funko, “suponiendo que las encuestas no se equivoquen, creo que los próximos dos años vamos a ver investigaciones y, conociendo como se ha comportado Trump, va a adoptar un discurso mucho más fuerte para defenderse porque lo único que le quedaría es fortalecer lo que ha sido su estrategia hasta el momento, que es depender de la unidad y entusiasmo de ese porcentaje del electorado que lo sigue apoyando”.

Foto: La Vanguardia