Ana Fenix sobre el humor de los chilenos: “Yo aprendí que apenas vos tirás una gota, la gente absorbe todo el vaso”

Ana Fenix sobre sus inicios en el Stand Up: “Yo empecé en plena pandemia, cuando me separé. Stand up es como terapia: o haces terapia o haces stand up. Me metí a una escuela.”

#SantiagoAdicto | Ana Fenix sobre sus inicios en el Stand Up: “Yo empecé en plena pandemia, cuando me separé. Stand up es como terapia: o haces terapia o haces stand up. Me metí a una escuela.”

🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX2Sy8 y en nuestros diales. pic.twitter.com/9O8VEafuFZ — Radio Duna (@RadioDuna) June 25, 2025



Ana Fenix sobre su infancia en Paraná, Brasil: “Ahí me crié, era como criarse en un paraíso. Lleno de libertad, muy seguro, con muchos deportes.”

#SantiagoAdicto | Ana Fenix sobre su infancia en Paraná, Brasil: “Ahí me crié, era como criarse en un paraíso. Lleno de libertad, muy seguro, con muchos deportes.”

🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX3qnG y en nuestros diales. pic.twitter.com/031jLBSJQL — Radio Duna (@RadioDuna) June 25, 2025



Ana Fenix sobre su camino hacia la comedia: “Yo nunca encajé, y terminé convirtiéndome en comediante, uniendo las cosas que me gustan: el teatro y la narración.”

#SantiagoAdicto | Ana Fenix sobre su camino hacia la comedia: “Yo nunca encajé, y terminé convirtiéndome en comediante, uniendo las cosas que me gustan: el teatro y la narración.”

🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX2Sy8 y en nuestros diales. pic.twitter.com/oqkjsdR2A4 — Radio Duna (@RadioDuna) June 25, 2025



Ana Fenix sobre dónde ver Stand Up Comedy en Santiago: “Está Gran Refugio, que tiene varias sucursales. Y muchos bares están tomando la decisión de, una o dos veces a la semana, sumarse con shows de stand up.”

#SantiagoAdicto | Ana Fenix sobre dónde ver Stand Up Comedy en Santiago: “Está Gran Refugio, que tiene varias sucursales. Y muchos bares están tomando la decisión de, una o dos veces a la semana, sumarse con shows de stand up.”

🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX3qnG y en… pic.twitter.com/NQTUsnzoT0 — Radio Duna (@RadioDuna) June 25, 2025



Ana Fenix sobre Santiago: “La parte burocrática creo que me ha costado igual que a cualquier mortal. En la Navidad pasada, mi regalo fue el correo con la aprobación de mi residencia definitiva, después de 7 años.”

#SantiagoAdicto | Ana Fenix sobre Santiago: “La parte burocrática creo que me ha costado igual que a cualquier mortal. En la Navidad pasada, mi regalo fue el correo con la aprobación de mi residencia definitiva, después de 7 años.” 🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX2Sy8 y… pic.twitter.com/lzB6zIfKVx — Radio Duna (@RadioDuna) June 25, 2025



Ana Fenix sobre Santiago: “Me sigue sorprendiendo cómo la gente se transforma fuera de su vida cotidiana. Cuando vas a un carrete, la gente se va transformando y va soltando su verdadero ser, que es increíble y lo tiene completamente reprimido en su vida diaria.”

#SantiagoAdicto | Ana Fenix sobre Santiago: “Me sigue sorprendiendo cómo la gente se transforma fuera de su vida cotidiana. Cuando vas a un carrete, la gente se va transformando y va soltando su verdadero ser, que es increíble y lo tiene completamente reprimido en su vida… pic.twitter.com/FlFHN0fjyo — Radio Duna (@RadioDuna) June 25, 2025



Ana Fenix sobre el humor de los chilenos: “Yo aprendí que apenas vos tirás una gota, la gente absorbe todo el vaso. Yo siento que la gente necesita mucho hablar de cosas que creen que están mal vistas, entonces apenas vos habilitás ese espacio, se van pero de boca y no paran más.”