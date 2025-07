Paulina Torres sobre la falta de árboles en Macul: “En verano no puedes salir porque te mueres de calor”

Rodrigo Muñoz, ingeniero forestal, y Paulina Torres, fundadora de Reforesta Express, trabajan por la regeneración de áreas verdes y el arbolado urbano, combinando consultoría ambiental, manejo forestal y soluciones para mejorar la habitabilidad de las ciudades.

Muñoz se refirió a su emprendimiento RMAFOREST SpA y señaló que: “Es una empresa dedicada a la consultoría medioambiental y forestal, con un foco mucho más forestal.”

Agregó que: Permite asesorar en “distintos ámbitos, principalmente estudios ambientales del ámbito vegetacional. Ahí entro con el tema de distribución y todo el tema de manejo de bosques.”

Paulina Torres sobre su empresa Reforesta Express dijo: “Llego desde la concejalía. Una de mis principales preocupaciones era que no estábamos sacando constantemente los árboles, y Macul, como muchas otras comunas, era muy deforestada. Tenemos islas de calor. En invierno dicen que no puedes salir porque está oscuro, pero en verano no puedes salir porque te mueres de calor.”

Además, explicó porqué es un problema que no hayan árbones en la comuna de Macul y otras: “No puedes salir nunca. Entonces nos estamos encerrando y no estamos pudiendo habitar nuestra ciudad porque nos faltan áreas verdes.”

Asismimo, Rodrigo Muñoz opinó sobre Reforesta, la empresa fundada por Paulina Torres: “Lo encuentro muy interesante y le veo muchas posibilidades para las ciudades. Esto de sacar tocones con la metodología que ocupa es utilizado más en el ámbito agrícola, cuando haces recambio de árboles u otros, y la verdad es que tiene muchas ventajas el proceso como lo hace.”