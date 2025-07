Franco Nicoletti sobre el sistema frontal: “Es súper importante saber que la red de alcantarillado no es la responsable de transportar las aguas lluvias”

El gerente de Distribución y Recolección de Aguas Andinas, Franco Nicoletti, se refirió al sistema frontal que se viene esta semana y la importancia de cuidar el alcantarillado para prevenir situaciones de riesgo en la ciudad.

Sobre la campaña para cuidar la alcantarilla que lanzaron esta semana, señaló: “A fines de la semana pasada lanzamos esta campaña, porque lo que queremos es concientizar a los 8 millones de habitantes que Aguas Andinas atiende en la Región Metropolitana sobre el cuidado del alcantarillado, que es una infraestructura que presta un servicio vital para la ciudad. Es la que permite transportar el principal residuo que generamos en nuestras casas: las aguas servidas. Estas se producen cuando nos bañamos, vamos al baño, lavamos la ropa o cocinamos, y se conducen a través de estas cañerías subterráneas hacia nuestra biofactoría para su tratamiento.”

Además, sobre el sistema frontal manifestó que: “Es súper importante saber que la red de alcantarillado no es la responsable de transportar las aguas lluvias. En Chile, por un tema normativo, estas infraestructuras están totalmente separadas.

No obstante, cuando llueve, muchas veces estas aguas ingresan al sistema de alcantarillado, pudiendo generar emergencias, porque al no estar preparados para ello, se trata de una emergencia compleja.”

Asimismo, hizo un llamado a la precaución y cuidar las infraestructuras: “Aquí el llamado a los habitantes es a nunca abrir las tapas del alcantarillado para evacuar aguas lluvias, ya que eso puede generar un impacto muy grande en otros lugares de la ciudad y, además, es una actividad súper peligrosa.”