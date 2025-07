Francisco Gazitúa sobre concurso a Mistral: “Se abrió un mes para hacer el monumento… En un mes no funciona”

El reconocido escultor chileno, ganador del Premio Nacional de Artes Plásticas en 2021, conversó sobre el polémico concurso para el nuevo monumento de Gabriela Mistral.

Francisco Gazitúa explicó cómo nació la idea de su reconocida escultura en homenaje a Gabriela Mistral: “Surge porque, después de recorrer bastante el mundo, me di cuenta de que Chile existía por su cordillera de Los Andes y por el hecho de tener dos premios Nobel de Literatura en poesía. Además, no hay ningún país en el mundo que tenga dos premios Nobel de poesía. Y volví y dije: ¿cómo es posible que Gabriela, que era mi guía poética, no tuviera un monumento?”

#SantiagoAdicto | Francisco Gazitúa sobre su escultura en homenaje a Gabriela Mistral:

“Surge porque, después de recorrer bastante el mundo, me di cuenta de que Chile existía por su cordillera de Los Andes y por el hecho de tener dos premios Nobel de Literatura en poesía.… pic.twitter.com/zdeTEIUGrE — Radio Duna (@RadioDuna) July 31, 2025



El artista recordó el sentido detrás del memorial a los detenidos desaparecidos: “Recibimos el país hecho pedazos y no había que hacer un monumento al odio, sino que tenía que ser recibido por la frase: ‘Todo mi amor está aquí y se ha quedado pegado a esta roca’.”

#SantiagoAdicto | Francisco Gazitúa sobre el memorial a los detenidos desaparecidos:

“Recibimos el país hecho pedazos y no había que hacer un monumento al odio, sino que tenía que ser recibido por la frase: ‘Todo mi amor está aquí y se ha quedado pegado a esta roca’.”

🔷 En vivo… pic.twitter.com/7FDKwaOwGJ — Radio Duna (@RadioDuna) July 31, 2025



Además, se criticó el concurso para el nuevo monumento a Gabriela Mistral: “Habría que entrar a picar en lo que son las autoridades de Cultura que tenemos en este momento. No hubo ninguna difusión, salvo su publicación. Se abrió un mes para hacer el monumento al ser más importante que ha producido este país, que es Gabriela Mistral. En un mes no funciona.”