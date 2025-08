Pedro Piñango sobre cultura del whisky: “Parte por esa curiosidad de saber qué significa cada etiqueta”

El Brand Ambassador Pedro Piñango y el socio Sergei Syurin, ambos representantes de TotalSpirits, conversaron sobre la cultura del whisky, destacando la importancia de educar y fomentar el interés por esta bebida en Chile.

Syurin relató cómo nació TotalSpirits y la visión detrás de su creación: “Nosotros empezamos nuestro negocio en 2026. Detectamos que en el mercado local no existía un lugar que ofreciera destilados de alta gama. Hicimos una especie de startup. El nombre TotalSpirits se presta para incluir todo tipo de destilados: traemos coñac desde Francia, whiskies blends desde Irlanda, Escocia y Japón. Es una tienda totalmente online: http://totalspirits.cl”

Por su parte, Pedro Piñango destacó el enfoque educativo de la marca y su compromiso con difundir la cultura del whisky en Chile: “Una de las cosas que estamos haciendo en TotalSpirits es fomentar la cultura del whisky y la educación, que parte por esa curiosidad de saber qué significa cada etiqueta. Hemos estado promocionando un ciclo de catas, y tenemos una el próximo 14 en el Hotel W. (…) Estas son dos botellas de Irish whiskey.”

Además, Pedro Piñango profundizó en las características que definen al Irish whiskey, resaltando los requisitos que debe cumplir para ser considerado de origen irlandés: “El whiskey es una bebida alcohólica obtenida de la destilación de cereales fermentados. No hay una restricción al tipo de cereal, pero luego debe madurar en Irlanda por un periodo no menor a 3 años y ser embotellado con una graduación alcohólica no menor a 45 grados para que sea considerada de origen Irlandes.”