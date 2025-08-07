EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Santiago Adicto
7 Agosto
Ahora en Duna
7 Agosto
Información Privilegiada
7 Agosto
Visionarios
7 Agosto

Álvaro Jadue sobre el convenio entre Recoleta y Providencia por Patio Bellavista: “Esto es de las cosas más importantes que han pasado en el barrio en los últimos años”

Patio Bellavista Patio Bellavista

“El año 2019 el Patio se amplía al doble, saliendo hacia Bellavista. Antes era un pasaje entre Pío Nono y Constitución, donde principalmente había módulos de artesanía acompañados por algunos restaurantes. Después fue creciendo en términos de restaurantes, e hicimos el estacionamiento subterráneo”, señaló, Álvaro Jadue, director general de Patio Bellavista.

Por:

7 Agosto, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

Álvaro Jadue, director general de Patio Bellavista, conversó sobre la historia, desarrollo urbano y proyecciones del icónico espacio cultural y gastronómico.

Jadue sobre Patio Bellavista: “Es distinto, partió con la mitad de la superficie, con una recuperación muy importante de antiguos cité. Aquí hubo una regeneración urbana muy potente, por la cual nos ganamos el Premio Aporte Urbano en su primera edición, el 2015.”

Además, agregó: “El año 2019 el Patio se amplía al doble, saliendo hacia Bellavista. Antes era un pasaje entre Pío Nono y Constitución, donde principalmente había módulos de artesanía acompañados por algunos restaurantes. Después fue creciendo en términos de restaurantes, e hicimos el estacionamiento subterráneo.”


Asimismo respecto al convenio entre Recoleta y Providencia por Patio Bellavista, señaló: “Somos la puerta de entrada al barrio. Esto es de las cosas más importantes que han pasado en el barrio en los últimos años. Este acuerdo lo llevábamos persiguiendo hace muchos años y sin éxito. Estábamos muy incrédulos. Aprovecho de agradecer a los alcaldes Bellolio y Jadue, porque privilegiaron la vida de los ciudadanos por sobre la política, y firmaron un acuerdo de colaboración para que Bellavista ya no estuviera más dividido.”

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 La polémica postura de la candidatura de Jeannette Jara ante la socialdemocracia
02 Luis Eduardo Escobar sobre el plan económico de Jeannette Jara: “Sería absurdo negarse a que el sector privado juegue el papel prep...
03 Propuestas económicas de Jeannette Jara y dudas sobre la sostenibilidad del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia
04 Reservas internacionales del Banco Central y el programa económico de Jeannette Jara
05 Clásicos del cine mundial que se reestrenan en cines chilenos y el libro Miramar
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST