Álvaro Jadue sobre el convenio entre Recoleta y Providencia por Patio Bellavista: “Esto es de las cosas más importantes que han pasado en el barrio en los últimos años”

Álvaro Jadue, director general de Patio Bellavista, conversó sobre la historia, desarrollo urbano y proyecciones del icónico espacio cultural y gastronómico.

Jadue sobre Patio Bellavista: “Es distinto, partió con la mitad de la superficie, con una recuperación muy importante de antiguos cité. Aquí hubo una regeneración urbana muy potente, por la cual nos ganamos el Premio Aporte Urbano en su primera edición, el 2015.”

Además, agregó: “El año 2019 el Patio se amplía al doble, saliendo hacia Bellavista. Antes era un pasaje entre Pío Nono y Constitución, donde principalmente había módulos de artesanía acompañados por algunos restaurantes. Después fue creciendo en términos de restaurantes, e hicimos el estacionamiento subterráneo.”

Asimismo respecto al convenio entre Recoleta y Providencia por Patio Bellavista, señaló: “Somos la puerta de entrada al barrio. Esto es de las cosas más importantes que han pasado en el barrio en los últimos años. Este acuerdo lo llevábamos persiguiendo hace muchos años y sin éxito. Estábamos muy incrédulos. Aprovecho de agradecer a los alcaldes Bellolio y Jadue, porque privilegiaron la vida de los ciudadanos por sobre la política, y firmaron un acuerdo de colaboración para que Bellavista ya no estuviera más dividido.”