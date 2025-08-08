Eduardo Cancino sobre CNC: “Es una experiencia e instancia que busca democratizar la música clásica al público común”
“Mucha gente que asiste confirma que, después, ha ido al Teatro Municipal o a la Gran Sala Sinfónica en la Universidad de Chile por primera vez”, señaló Eduardo Cancino.
Eduardo Cancino, director creativo de Clásica No Convencional (CNC), habló sobre la propuesta que busca democratizar la música clásica a través de experiencias integrales, escenografías contemporáneas y colaboraciones que acercan este género a nuevos públicos.
Cancino se refirió a la experiencia que busca brindar Clásica No Convencional (CNC): “Es una experiencia e instancia que busca democratizar la música clásica al público común y corriente que no está habituado a este tipo de música ni acostumbrado a ir a los grandes teatros. Somos complementarios a esa oferta más tradicional. Mucha gente que asiste confirma que, después, ha ido al Teatro Municipal o a la Gran Sala Sinfónica en la Universidad de Chile por primera vez.”
Además, agregó: “Tenemos música de primerísimo nivel con Paolo Bortolameolli, un genio y tremendo comunicador. Contamos desde 1 hasta más de 30 músicos. Lo que hacemos diferente para acercar la música clásica a nuevos públicos es que está bañada de una experiencia integral que, además del concierto —que está en el centro—, tiene una propuesta escenográfica muy potente y contemporánea. También tenemos colaboraciones complementarias.”
