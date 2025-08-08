EN VIVO

Eduardo Cancino sobre CNC: “Es una experiencia e instancia que busca democratizar la música clásica al público común”

“Mucha gente que asiste confirma que, después, ha ido al Teatro Municipal o a la Gran Sala Sinfónica en la Universidad de Chile por primera vez”, señaló Eduardo Cancino.

8 Agosto, 2025

Eduardo Cancino, director creativo de Clásica No Convencional (CNC), habló sobre la propuesta que busca democratizar la música clásica a través de experiencias integrales, escenografías contemporáneas y colaboraciones que acercan este género a nuevos públicos.

Cancino se refirió a la experiencia que busca brindar Clásica No Convencional (CNC): “Es una experiencia e instancia que busca democratizar la música clásica al público común y corriente que no está habituado a este tipo de música ni acostumbrado a ir a los grandes teatros. Somos complementarios a esa oferta más tradicional. Mucha gente que asiste confirma que, después, ha ido al Teatro Municipal o a la Gran Sala Sinfónica en la Universidad de Chile por primera vez.”


Además, agregó: “Tenemos música de primerísimo nivel con Paolo Bortolameolli, un genio y tremendo comunicador. Contamos desde 1 hasta más de 30 músicos. Lo que hacemos diferente para acercar la música clásica a nuevos públicos es que está bañada de una experiencia integral que, además del concierto —que está en el centro—, tiene una propuesta escenográfica muy potente y contemporánea. También tenemos colaboraciones complementarias.”

