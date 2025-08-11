EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Santiago Adicto
11 Agosto
Información Privilegiada
11 Agosto
Un día como hoy
11 Agosto
Ahora en Duna
11 Agosto

Alejandra Fuentes: “Todas las Claras hoy están de santo y todos los monasterios alrededor del mundo”

A principios de 1900, de ser más de 300 personas que vivían en el monasterio, ya eran 24; era una comunidad muy pequeña, entonces empiezan a gestionar un lugar a donde trasladarse”, señaló la especialista.

Por:

11 Agosto, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

Alejandra Fuentes González, historiadora y autora, habló sobre su libro dedicado a la historia del Monasterio Santa Clara, donde rescata relatos, hitos y transformaciones de esta comunidad a lo largo de más de un siglo.

Fuentes se refirió al día internacional de Santa Clara: “Hoy día es 11 de agosto y es el Día Internacional de Santa Clara, patrona de este monasterio antiguo de Santa Clara. Todas las Claras hoy están de santo y todos los monasterios alrededor del mundo, que son muchos, están celebrando.”


Además, sobre el declive del Monasterio Santa Clara, señaló: “El hito importante que marcó su declive fue el terremoto de 2010. El edificio de Puente Alto quedó muy mal en términos estructurales; de hecho, a ellas les construyen unas casitas paralelas al convento. Por lo tanto, ya era una comunidad de 4 personas, muy pequeña. A lo largo de los años, en 2015, una muere de cáncer y otra se traslada a Perú. Finalmente, quedan dos y, en 2017, se cierra con ellas que deciden ir al monasterio de la misma orden que ahora está en Los Ángeles, Chile.”

Asimismo, manifestó que: “A principios de 1900, de ser más de 300 personas que vivían en el monasterio, ya eran 24; era una comunidad muy pequeña, entonces empiezan a gestionar un lugar a donde trasladarse. Se trasladan a la calle Lillo, que ahora es Recoleta. Luego, en 1903, viene la oferta del Estado chileno, que quería un lugar central para construir la biblioteca, entonces ahí ellas se cambian.”

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 Partido Republicano en semana clave para la inscripción de listas parlamentarias
02 Santa Cruz: “Si Matthei no pasa a segunda vuelta, no votaríamos por el oficialismo. Podría ser Kast, pero estoy convencido de que M...
03 Arturo Squella: “Para lograr mayoría en la Cámara de Diputados, es clave que Chile Vamos logre sumar a Demócratas”
04 Lista parlamentaria de Chile Vamos, qué es de Tohá y Winter y nuevo sueldo mínimo para Isapres
05 Nvidia, activos atractivos y gobiernos corporativos
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST