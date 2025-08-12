Constanza Gaggero sobre la inteligencia artifical: “Encuentro que hay una posibilidad de repensar cómo generamos imágenes y cómo las enfrentamos”

Constanza Gaggero es una destacada diseñadora chilena, especializada en diseño gráfico y dirección creativa, con experiencia internacional en ciudades como Londres y París. Es miembro de la Alliance Graphique Internationale y fundadora del estudio Gaggero Works, desde donde desarrolla proyectos para clientes en Chile y el extranjero, combinando creatividad, estrategia y una mirada global del diseño.

Gaggero se refirió a la prestigiosa Alliance Graphique Internationale, de la cual es miembro: “Es una asociación de diseñadores que existe desde los años 50 y, en el fondo, es un gremio como Chile Diseño, pero a nivel global. Es muy lindo porque te tienen que postular tus pares; tienes que tener una carta de recomendación, un apoyo, una candidatura… en el fondo, es por invitación. Quedar no es fácil. Es vitalicio”.

#SantiagoAdicto | Constanza Gaggero sobre la Alliance Graphique Internationale, de la cual es miembro: “Es una asociación de diseñadores que existe desde los años 50 y, en el fondo, es un gremio como Chile Diseño, pero a nivel global. Es muy lindo porque te tienen que postular… pic.twitter.com/7LRMSN5NYe — Radio Duna (@RadioDuna) August 12, 2025

Además, contó su historia trabajando en el Museo Británico: “Fue impresionante porque yo no había trabajado con museos hasta ese entonces, no estaba tan convencida. Quería trabajar en Pentagram. De ahí me metí, y la escuela del British Museum fue clave. Estuve, en total, como 3 años”.

#SantiagoAdicto | Constanza Gaggero sobre el Museo Británico:

“Fue impresionante porque yo no había trabajado con museos hasta ese entonces, no estaba tan convencida. Quería trabajar en Pentagram. De ahí me metí, y la escuela del British Museum fue clave. Estuve, en total, como 3… pic.twitter.com/XE4luWi6KG — Radio Duna (@RadioDuna) August 12, 2025



Respecto a su área de expertiz, el diseño, señaló: “Uno no diseña para todo el mundo, uno diseña con un target específico, con un medio, en un contexto. En ese sentido, en Londres y París, que tienen más tradición en diseño por los años, el cómo se ven las cosas es lo que menos importa; eso es como un ‘desde’. Un poco trato de enseñar eso a la gente que trabaja conmigo. Los clientes a veces creen que es como elegir letras, colores, etc.”

#SantiagoAdicto | Constanza Gaggero sobre el diseño: “Uno no diseña para todo el mundo, uno diseña con un target específico, con un medio, en un contexto. En ese sentido, en Londres y París, que tienen más tradición en diseño por los años, el cómo se ven las cosas es lo que menos… pic.twitter.com/1trYDEKyGp — Radio Duna (@RadioDuna) August 12, 2025

Asimismo, abordó la creación de su estudio Gaggero Works, el cual cuenta con sedes en Inglaterra y Chile: “Desde acá estamos intentando trabajar para todas partes. También está el desafío de la diferencia horaria: levantarse temprano, tener que viajar, ir lejos por pocos días, el cambio de temporada… Estoy tratando de crear una fórmula para poder trabajar hacia afuera. Los costos son distintos y el diseño se paga mucho mejor afuera”.

#SantiagoAdicto | Constanza Gaggero sobre su estudio Gaggero Works con sede en Inglaterra y Chile: “Desde acá estamos intentando trabajar para todas partes. También está el desafío de la diferencia horaria: levantarse temprano, tener que viajar, ir lejos por pocos días, el cambio… pic.twitter.com/XlBDCFzQ9S — Radio Duna (@RadioDuna) August 12, 2025



Por otro lado, se refirió a un tema controversial en el mundo del arte y diseño, la inteligencia artifical: “Encuentro que hay una posibilidad de repensar cómo generamos imágenes y cómo las enfrentamos. Creo que hay que absorber lo nuevo, sea lo que sea, y ahora es la IA. Hicimos una campaña para Santiago en 100 Palabras totalmente hecha con IA”.