Constanza Gaggero sobre la inteligencia artifical: “Encuentro que hay una posibilidad de repensar cómo generamos imágenes y cómo las enfrentamos”

“Londres y París, que tienen más tradición en diseño por los años, el cómo se ven las cosas es lo que menos importa; eso es como un ‘desde’. Un poco trato de enseñar eso a la gente que trabaja conmigo”, comentó la diseñadora, Constanza Gaggero.

12 Agosto, 2025

Constanza Gaggero es una destacada diseñadora chilena, especializada en diseño gráfico y dirección creativa, con experiencia internacional en ciudades como Londres y París. Es miembro de la Alliance Graphique Internationale y fundadora del estudio Gaggero Works, desde donde desarrolla proyectos para clientes en Chile y el extranjero, combinando creatividad, estrategia y una mirada global del diseño.

Gaggero se refirió a la prestigiosa Alliance Graphique Internationale, de la cual es miembro: “Es una asociación de diseñadores que existe desde los años 50 y, en el fondo, es un gremio como Chile Diseño, pero a nivel global. Es muy lindo porque te tienen que postular tus pares; tienes que tener una carta de recomendación, un apoyo, una candidatura… en el fondo, es por invitación. Quedar no es fácil. Es vitalicio”.

Además, contó su historia trabajando en el Museo Británico: “Fue impresionante porque yo no había trabajado con museos hasta ese entonces, no estaba tan convencida. Quería trabajar en Pentagram. De ahí me metí, y la escuela del British Museum fue clave. Estuve, en total, como 3 años”.


Respecto a su área de expertiz, el diseño, señaló: “Uno no diseña para todo el mundo, uno diseña con un target específico, con un medio, en un contexto. En ese sentido, en Londres y París, que tienen más tradición en diseño por los años, el cómo se ven las cosas es lo que menos importa; eso es como un ‘desde’. Un poco trato de enseñar eso a la gente que trabaja conmigo. Los clientes a veces creen que es como elegir letras, colores, etc.”

Asimismo, abordó la creación de su estudio Gaggero Works, el cual cuenta con sedes en Inglaterra y Chile: “Desde acá estamos intentando trabajar para todas partes. También está el desafío de la diferencia horaria: levantarse temprano, tener que viajar, ir lejos por pocos días, el cambio de temporada… Estoy tratando de crear una fórmula para poder trabajar hacia afuera. Los costos son distintos y el diseño se paga mucho mejor afuera”.


Por otro lado, se refirió a un tema controversial en el mundo del arte y diseño, la inteligencia artifical: “Encuentro que hay una posibilidad de repensar cómo generamos imágenes y cómo las enfrentamos. Creo que hay que absorber lo nuevo, sea lo que sea, y ahora es la IA. Hicimos una campaña para Santiago en 100 Palabras totalmente hecha con IA”.

