Alcalde Max Luksic sobre Huechuraba: “Tiene esta oportunidad de realmente crear una cohesión social”

El alcalde de Huechuraba, Max Luksic, y Sergio Garrido, director del Secplan de la comuna, conversaron sobre los desafíos y proyectos que buscan potenciar la integración y calidad de vida de sus habitantes.

En relación con la identidad comunal, Max Luksic destacó: “Tiene esta oportunidad de realmente crear una cohesión social. Nosotros lo veíamos desde el día uno: cómo mostramos esta cohesión, siendo que es una comuna amplia donde están estos sectores como Ciudad Empresarial, El Rosal. Es una mezcla de empresas, industrias, residencias, estudiantes, etc. ¿Cómo logramos que se pueda integrar esta comunidad?”

Por su parte, Sergio Garrido se refirió al proyecto del nuevo parque en Huechuraba: “Es el borde entre lo urbano y lo rural de la comuna. Tenemos el 50% de la comuna que es zona rural. (…) Queremos darle la seguridad a todos los vecinos de hacer este recorrido de 15 km, en ciclovías, en trekking, y que vayan teniendo partes de equipamientos, servicios y seguridad, con iluminación, y tener toda la certeza de que esto va a ser de la forma más segura.”

Finalmente, Max Luksic recordó su experiencia profesional previa a la política: “Muy contento. Son cosas distintas, pero lo que más me ha ayudado es la experiencia. Tuve la oportunidad de vivir en otros países, de haber sido empleado como ejecutivo. Después me fui a trabajar a China, y trabajé en la hotelería, siendo mesero, manejando restaurantes, hoteles. Estuve dos años y, de ahí, volví a Croacia con mi familia.”