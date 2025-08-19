EN VIVO

Félix de Amesti por proyectos público- privado: "Todos los proyectos son públicos. El sector privado, en el sentido práctico, no hace nada"

Félix de Amesti hablo sobre proyectos público-privado

Sobre proyectos público-privado, Félix de Amesti, mencionó: “Si un proyecto no genera ninguna reacción es porque está obsoleto y no aporta anda. Cada vez que se construye un edificio la municipalidad debería ir a festejar y celebrar con el sector privado”.

19 Agosto, 2025

El arquitecto, socio gerente general de URBE Arquitectos y master de Arquitectura en Diseño Urbano, Félix de Amesti, habló sobre sus estudios en arquitectura, los proyectos público-privado y el proyecto Parque La Hondonada. 

Respecto a sus estudios en Harvard, De Amesti señaló: “Fuimos impulsados por Gustavo Munizaga, que nos dijo que a Chile le faltaba ponerse al día. En esa época no era habitual que los arquitectos salieran a estudiar afuera”.

Sobre su paso por una agencia en Boston, De Amesti afirmó que “para cualquier persona que le interesa la ciudad, trabajar en una buena agencia urbana es la mejor enseñanza. Fue lo más importante dentro de los inicios de mi carrera”.

En esa línea, agregó que esta experiencia le permitió ver “lo que todavía nos falta para poder entender la modernidad, que es lo que me apasiona”.

Proyectos del sector público y privado

En cuanto a los proyectos que involucran al sector público y privado, De Amesti subrayó que “todos los proyectos son públicos. El sector privado, en el sentido práctico, no hace nada. Nosotros trabajamos para el sector público”.

Añadió que “si un proyecto no genera ninguna reacción es porque está obsoleto y no aporta nada. Cada vez que se construye un edificio, la municipalidad debería ir a festejar y celebrar con el sector privado”.

Por último, el arquitecto se refirió al proyecto Parque La Hondonada: “El desafío era no menor porque teníamos 20 hectáreas que eran un basural”.

