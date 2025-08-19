Félix de Amesti por proyectos público- privado: “Todos los proyectos son públicos. El sector privado, en el sentido práctico, no hace nada”

El arquitecto, socio gerente general de URBE Arquitectos y master de Arquitectura en Diseño Urbano, Félix de Amesti, habló sobre sus estudios en arquitectura, los proyectos público-privado y el proyecto Parque La Hondonada.

Respecto a sus estudios en Harvard, De Amesti señaló: “Fuimos impulsados por Gustavo Munizaga, que nos dijo que a Chile le faltaba ponerse al día. En esa época no era habitual que los arquitectos salieran a estudiar afuera”.

#SantiagoAdicto| Félix de Amesti sobre sus estudios de arquitectura en Harvard: “Fuimos impulsados por Gustavo Munizaga, que nos dijo que a Chile le faltaba ponerse al día. En esa época no era habitual que los arquitectos salieran a estudiar afuera”. 🔷 En vivo en YouTube,… pic.twitter.com/95cFI7sq4F — Radio Duna (@RadioDuna) August 19, 2025

Sobre su paso por una agencia en Boston, De Amesti afirmó que “para cualquier persona que le interesa la ciudad, trabajar en una buena agencia urbana es la mejor enseñanza. Fue lo más importante dentro de los inicios de mi carrera”.

#SantiagoAdicto| Félix de Amesti sobre su trabajo en una agencia de Boston: “Para cualquier persona que le interesa la ciudad, el trabajar en una buena agencia urbana, es la mejor enseñanza. Fue lo más importante dentro de los inicios de mi carrera” 🔷 En vivo en YouTube,… pic.twitter.com/8n0JWjvyIv — Radio Duna (@RadioDuna) August 19, 2025

En esa línea, agregó que esta experiencia le permitió ver “lo que todavía nos falta para poder entender la modernidad, que es lo que me apasiona”.

#SantiagoAdicto| Félix de Amesti sobre su trabajo en una agencia de Boston: “Me mostró lo que todavía nos falta para poder entender la modernidad, que es lo que me apasiona”. 🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX3qnG y en nuestros diales. pic.twitter.com/MAZLoA31FY — Radio Duna (@RadioDuna) August 19, 2025

Proyectos del sector público y privado

En cuanto a los proyectos que involucran al sector público y privado, De Amesti subrayó que “todos los proyectos son públicos. El sector privado, en el sentido práctico, no hace nada. Nosotros trabajamos para el sector público”.

#SantiagoAdicto| Félix de Amesti sobre proyectos público-privado:”Todos los proyectos son públicos. El sector privado, en el sentido práctico, no hace nada. Nosotros trabajamos para el sector público”. 🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX2Sy8 y en nuestros diales. pic.twitter.com/ealpx67q8d — Radio Duna (@RadioDuna) August 19, 2025

Añadió que “si un proyecto no genera ninguna reacción es porque está obsoleto y no aporta nada. Cada vez que se construye un edificio, la municipalidad debería ir a festejar y celebrar con el sector privado”.

#SantiagoAdicto| Félix de Amesti sobre proyectos público-privado: “Si un proyecto no genera ninguna reacción es porque está obsoleto y no aporta anda. Cada vez que se construye un edificio la municipalidad debería ir a festejar y celebrar con el sector privado”. 🔷 En vivo en… pic.twitter.com/23yoPlIkoU — Radio Duna (@RadioDuna) August 19, 2025

Por último, el arquitecto se refirió al proyecto Parque La Hondonada: “El desafío era no menor porque teníamos 20 hectáreas que eran un basural”.