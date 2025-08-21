Diego Grass sobre I. M. Pei: “Es un arquitecto que es poco estudiado en la academia, pero muy reconocido fuera de ella”

El arquitecto especialista en arquitectura asiática, Diego Grass se refirió a la historia del reconocido arquitecto I. M. Pei, creador de la pirámide del Louvre entre otros grandes proyectos a nivel mundial.

Grass señaló que “si no me equivoco, Pei es uno de los primeros que gana el premio Pritzker. Es un arquitecto que es poco estudiado en la academia, pero muy reconocido fuera de ella”, destacando así la paradoja entre el reconocimiento internacional y la falta de atención en ciertos círculos académicos.

Además, el arquitecto comentó que Pei “no fue muy reconocido por sus pares arquitectos; está la envidia, un montón de cosas entremedio”. En esa línea, agregó un dato poco conocido: el creador de la pirámide del Louvre estudió en Harvard, donde fue compañero del chileno Emilio Duhart. “Para la Segunda Guerra Mundial no había estudiantes gringos blancos, casi todos eran sudamericanos”, recordó Grass.