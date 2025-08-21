EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Terapia Chilensis
21 Agosto
Buque guerra
Nada Personal
21 Agosto
Emprendimiento
A bordo
21 Agosto
Panoramas
Aire Fresco
21 Agosto

Diego Grass sobre I. M. Pei: “Es un arquitecto que es poco estudiado en la academia, pero muy reconocido fuera de ella”

I. M. Pei I. M. Pei

“No fue muy reconocido por sus pares arquitectos; está la envidia, un montón de cosas entremedio”, señaló Grass.

Por:

21 Agosto, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

El arquitecto especialista en arquitectura asiática, Diego Grass se refirió a la historia del reconocido arquitecto I. M. Pei, creador de la pirámide del Louvre entre otros grandes proyectos a nivel mundial.

Grass señaló que “si no me equivoco, Pei es uno de los primeros que gana el premio Pritzker. Es un arquitecto que es poco estudiado en la academia, pero muy reconocido fuera de ella”, destacando así la paradoja entre el reconocimiento internacional y la falta de atención en ciertos círculos académicos.

Además, el arquitecto comentó que Pei “no fue muy reconocido por sus pares arquitectos; está la envidia, un montón de cosas entremedio”. En esa línea, agregó un dato poco conocido: el creador de la pirámide del Louvre estudió en Harvard, donde fue compañero del chileno Emilio Duhart. “Para la Segunda Guerra Mundial no había estudiantes gringos blancos, casi todos eran sudamericanos”, recordó Grass.

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 Pactos o estancamientos: ¿cómo lograr los acuerdos a largo plazo?
02 Incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile, aprobación del FES y ofensiva de Donald Trump contra los Smithsonian...
03 Luis Cordero por incidentes en partido de Independiente y U de Chile: “Faltan antecedentes. Pareciera haber defectos de seguridad y...
04 Tragedia en Avellaneda: ¿Qué pasó en el partido entre Independiente y la Universidad de Chile?
05 Raphael Bergoeing sobre reforma tributaria: “Nunca hemos evaluado institucionalmente el impacto de la reforma del 2015/2016, estamo...
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST