Claudio Castro y la visión de Renca: “El futuro mejor no está afuera, lo podemos construir en Renca”

El alcalde de Renca e ingeniero civil, Claudio Castro, compartió su mirada sobre el futuro de la comuna, destacando la importancia de conectar ideas globales con la realidad local y de impulsar proyectos que fortalezcan la identidad y el desarrollo de la ciudad.

Castro explicó que su gestión ha buscado aprender de experiencias nacionales e internacionales, pero siempre con foco en las necesidades locales. “Hemos aprendido cosas en el mundo y en la historia municipal, donde las principales soluciones existen”, señaló, subrayando que lo esencial es “conocerlas, conectarse con este ecosistema que es nacional y también internacional, y adaptarlas”. Para el alcalde, todo se resume en “conectar buenas ideas con la realidad local y su diagnóstico, algo que hemos ido madurando en Renca.”

En esa misma línea, el alcalde enfatizó que la comuna tiene la capacidad de construir su propio destino. “El futuro mejor no está afuera, lo podemos construir en Renca”, afirmó, añadiendo que para ello “lo que necesitamos es un plan, una ruta, un conocimiento profundo de cuáles son los valores y las potencialidades que nosotros tenemos.” Según explicó, hoy la comuna se encuentra en un momento clave, ya que “hemos ido construyendo esta visión de ciudad junto con nuestra comunidad. En este caso, nos ha acompañado Modelo Ciudad.”

Finalmente, Castro se refirió a la creación de la Agencia Local de Inversiones, una iniciativa que busca atraer y consolidar proyectos privados en la comuna. “Es un equipo altamente especializado que responde a la ciudad de Glasgow y que ha generado una cartera de inversión privada con las tres A”, explicó. Según detalló, estas son: “Analizar —nadie conoce el territorio como una ciudad, tenemos los datos, conocemos la norma, y con ese análisis podemos enriquecer las inversiones, como pasó en el lugar donde lanzamos la Agencia de Inversiones—. Acompañar. Y Ampliar —algo que hemos aprendido que es muy importante. En la construcción de un mundo mejor hay que mostrarlo, y también mostrar el presente que estamos viviendo.”