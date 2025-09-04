Exministro Marcelo Mena y la contaminación ambiental: Este “es uno de los mejores años que se ha medido la contaminación en Santiago”

El exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, habló sobre la contaminación ambiental en la Región Metropolitana, las medidas implementadas y los desafíos pendientes para mejorar la calidad del aire en Santiago.

Mena reconoció que este invierno se percibió un deterioro en la calidad del aire debido a la frecuencia de preemergencias y alertas. Según él, “este año hubo una percepción de que hubo un deterioro porque hubo una seguidilla de preemergencias y alertas que dieron atención. Julio estuvo más seco, no llovió ningún día y eso significó que tuvimos varios días malos y eso nos dice que tenemos que seguir avanzando. Pero en el contexto general es uno de los mejores años que se ha medido la contaminación en Santiago”. A pesar de estas dificultades puntuales, resaltó que el balance general es positivo.

El exministro también abordó la restricción vehicular, defendiendo la política chilena frente a críticas de otros países. Explicó que, a diferencia de México y Colombia, donde la renovación vehicular no incentivaba el reemplazo limpio, en Chile “con la extensión de los catalíticos se cambiaron a ellos, y Santiago siempre tuvo un porcentaje de catalíticos superior al resto de Chile”.

Sobre el uso de leña, Marcelo Mena señaló que sigue siendo un problema significativo durante los meses de invierno, representando “es por lo menos un 70% de la contaminación en invierno todavía, pero a pesar de que se ha bajado harto, antes era más de un 90%”. Explicó que, aunque se prohibió el calefactor a leña en el Gran Santiago, su uso ha resurgido debido a la falta de fiscalización. Y que los municipios deben intensificar sus controles para reducir estas emisiones.

El exministro enfatizó que, pese a los avances, aún quedan desafíos importantes en la gestión de la calidad del aire. Donde la combinación de políticas de restricción vehicular, control de emisiones domésticas y educación ambiental son clave para seguir mejorando.