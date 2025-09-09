Benjamín Ossa sobre la muestra “De lo invisible. Lenguajes de un recuerdo”: “había una necesidad imperiosa de poder hacer circular el trabajo”

La muestra “De lo invisible. Lenguajes de un recuerdo” reúne el trabajo del artista Benjamín Ossa, con aportes del arquitecto Guillermo Hevia García y la artista Maya Errázuriz, y busca mostrar lo que usualmente queda fuera del objeto artístico: los procesos, investigaciones y reflexiones que lo sustentan.

Ossa explica que su motivación surgió de la necesidad de hacer visibles las etapas previas a la obra final: “Para mí había una necesidad imperiosa de poder hacer circular el trabajo y me di cuenta de que había muchas partes del proceso de las obras que quedaban fuera de la obra. El objeto encerrado en sí mismo descartaba parte de los procesos e investigaciones”. El artista quiso compartir no solo el resultado, sino también las ideas y reflexiones que se generan antes de llegar a la pieza final. La colaboración con Maya Errázuriz a través del libro temprano le permitió trabajar desde cero, sin restricciones ni aprensiones previas.

Guillermo Hevia García, por su parte, enfatiza la conexión profesional que ha desarrollado con Ossa: “Yo lo he invitado a que ponga su obra en proyectos que yo he hecho, en el fondo, como piezas individuales. De alguna forma se ha ido produciendo ese vínculo profesional. Él me invita a escribir sobre su trabajo en este objeto editorial, que son los dibujos, son sistemas; los sistemas son dibujos”. En otras palabras, Hevia ve en el proyecto una oportunidad de documentar y analizar los sistemas de dibujo que dan estructura al trabajo de Ossa, transformando la obra en un diálogo entre creación artística y reflexión profesional.

La percepción y lo cotidiano

Maya Errázuriz destaca cómo el trabajo de Ossa invita a la reflexión sobre lo cotidiano y la percepción: “El tema de la percepción a mí siempre me llamó la atención, cómo enfocarse en esto de lo fenomenológico, que es ir entendiendo cómo uno, como humano, se puede relacionar con estos fenómenos que nos circulan en lo cotidiano: el tema de la observación de la luz, cómo uno se siente en un espacio. Esas cosas que a veces no nos tomamos el tiempo para sentir, analizarlas, cuestionarlas, reflexionarlas”. Errázuriz señala que la obra parte de elementos básicos y comunes de la vida diaria, pero los transforma en un punto de partida para múltiples reflexiones sobre la percepción, la luz y el espacio.

En conjunto, la muestra “De lo invisible” no solo exhibe objetos artísticos, sino que propone un viaje por los procesos, la investigación y la percepción, invitando al espectador a detenerse, observar y reflexionar sobre lo que habitualmente pasa desapercibido.