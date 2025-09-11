EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Santiago Adicto
11 Septiembre
Economía mercados
Información Privilegiada
11 Septiembre
Visionarios
11 Septiembre
“Los fracasos de Boric”: La fuerte crítica de Bloomberg al Gobierno
Ahora en Duna
11 Septiembre

Cristian Kuhlenthal sobre los planeadores “el concepto es exactamente el mismo que el de la vela de un bote”

planeadores planeadores

“Es la tercera vez que se hace, y eso te dice de las condiciones que Chile tiene, particularmente Santiago, para el vuelo a vela a nivel mundial”, señaló, El presidente del Club de Planeadores de Vitacura, Cristian Kuhlenthal, sobre el Grand Prix que se realizará en Chile el 2028.

Por:

11 Septiembre, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

El presidente del Club de Planeadores de Vitacura, Cristian Kuhlenthal, explicó cómo funciona el planeador y destacó la importancia de Chile en el contexto internacional de este deporte.

El vuelo a vela, un deporte y ciencia

Kuhlenthal comparó el planeador con la vela de un bote, señalando que ambos utilizan “el mismo principio físico de diferencia de presión” que permite desplazarse por aire o agua. “Feliz de contarles un poco más de lo que es el vuelo a vela en Chile”, señaló. Además, agregó que “el concepto del planeador es exactamente el mismo que el de la vela de un bote. Funciona con el mismo principio físico: una diferencia de presión que te permite volar o desplazarte, como ocurre en el agua. Es un deporte”.

Chile como sede mundial

Sobre el Mundial de Vuelo a Vela 2028, Kuhlenthal destacó la relevancia de Santiago en la disciplina y señaló que “es la tercera vez que se hace, y eso te dice de las condiciones que Chile tiene, particularmente Santiago, para el vuelo a vela a nivel mundial”. Además, explicó que la selección de la sede final del Grand Prix implica un proceso competitivo con todas las ciudades disponibles en el mundo.

Compromiso con la comunidad

El Club de Planeadores de Vitacura también mantiene un trabajo social amplio. Según Kuhlenthal, llevan años estableciendo alianzas con instituciones como la Municipalidad de Vitacura, Fundación Debra y Senapred, apoyando tanto en transporte de pacientes y doctores como en emergencias. En conjunto a ellos nosotros “disponibilizamos toda la infraestructura, no solamente de las pistas, sino también de los pilotos, ante emergencias”. Esto demuestra que el club combina deporte, educación y servicio a la comunidad.

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 Banco Central sobre los efectos del empleo y resultados del Ipom
02 Iván Poduje y el programa de vivienda de José Antonio Kast: “diversifiquemos y tengamos mayor oferta de casas”
03 “Es una jugada que le salió bien a Putin”: Mathieu González sobre el ataque de Rusia a Polonia
04 Evelyn Matthei y primer debate presidencial televisado, advertencias del Banco Central y Polonia alerta por drones rusos
05 Jara resistiendo a los ataques, Kast complicado por Matthei y sin mayores sobre saltos: Lo que dejó el primer debate televisivo de los ca...
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST