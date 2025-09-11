Cristian Kuhlenthal sobre los planeadores “el concepto es exactamente el mismo que el de la vela de un bote”

El presidente del Club de Planeadores de Vitacura, Cristian Kuhlenthal, explicó cómo funciona el planeador y destacó la importancia de Chile en el contexto internacional de este deporte.

El vuelo a vela, un deporte y ciencia

Kuhlenthal comparó el planeador con la vela de un bote, señalando que ambos utilizan “el mismo principio físico de diferencia de presión” que permite desplazarse por aire o agua. “Feliz de contarles un poco más de lo que es el vuelo a vela en Chile”, señaló. Además, agregó que “el concepto del planeador es exactamente el mismo que el de la vela de un bote. Funciona con el mismo principio físico: una diferencia de presión que te permite volar o desplazarte, como ocurre en el agua. Es un deporte”.

Chile como sede mundial

Sobre el Mundial de Vuelo a Vela 2028, Kuhlenthal destacó la relevancia de Santiago en la disciplina y señaló que “es la tercera vez que se hace, y eso te dice de las condiciones que Chile tiene, particularmente Santiago, para el vuelo a vela a nivel mundial”. Además, explicó que la selección de la sede final del Grand Prix implica un proceso competitivo con todas las ciudades disponibles en el mundo.

Compromiso con la comunidad

El Club de Planeadores de Vitacura también mantiene un trabajo social amplio. Según Kuhlenthal, llevan años estableciendo alianzas con instituciones como la Municipalidad de Vitacura, Fundación Debra y Senapred, apoyando tanto en transporte de pacientes y doctores como en emergencias. En conjunto a ellos nosotros “disponibilizamos toda la infraestructura, no solamente de las pistas, sino también de los pilotos, ante emergencias”. Esto demuestra que el club combina deporte, educación y servicio a la comunidad.