Francisco Darmendrail sobre el Museo Histórico Nacional: “Es un tesoro”

El historiador Francisco Darmendrail explicó la importancia histórica de espacios arquitectónicos emblemáticos de Santiago en el contexto de la independencia de Chile.

Darmendrail señaló que el edificio actual del Museo Histórico Nacional, conocido por su color amarillo en la Plaza de Armas, “es un tesoro”, ya que fue sede de la Real Audiencia, “el máximo tribunal de justicia que tenía la Corona española, otro órgano del Estado”, señaló. Además, agregó que “cuando se convocó este cabildo abierto, el 13 de septiembre, enviaron invitaciones a los asistentes porque de esa manera se podía verificar si los que iban a participar estaban de acuerdo o en contra de este cabildo. La Real Audiencia estaba totalmente en contra porque sabían lo que iba a pasar: la constitución de esta Junta de Gobierno.”

Palacio del Real Tribunal del Consulado de Santiago

Sobre el Palacio del Tribunal del Consulado, Darmendrail explicó que “en ese lugar se convocó el cabildo, una sala de audiencias que tenía en su interior a unas 400 personas, todos hombres, porque las mujeres no tenían derechos políticos, y eran hombres que tenían poder económico”. Este edificio fue testigo de la participación de los principales actores sociales y políticos de la época.