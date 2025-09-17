Cristian Leyton sobre Terrazas San Cristóbal: “Se diseñó con la idea de que el barrio se abriera y destacar la casa de Neruda”

Cristian Leyton, desarrollador de Terrazas San Cristóbal, un nuevo proyecto gastronómico en el corazón de Bellavista, considerado un punto neurálgico para las familias y la vida cultural de Santiago que abrirá el 2 de octubre.

Un concepto integral de entretenimiento y gastronomía

Leyton explicó que el proyecto busca ofrecer una experiencia completa: “Es un concepto que ya se viene acuñando o diseñando hace un tiempo, que es hacer polos gastronómicos o polos donde se reúnan conceptos que engloben la entretención para las personas”, señaló. Detalló que el polo contará con 11 restaurantes y una gran sala de eventos con capacidad para 2.000 personas. Además, aseguró que “Va a tener alta tecnología, va a recibir conciertos de todo tipo y esperamos que eso dé una experiencia más global al espacio, que en otros centros gastronómicos no encuentras”.

Diseño que conecta con el barrio

Sobre la planificación del espacio, Leyton comentó que el diseño buscó abrir el barrio y destacar la Casa de Neruda: “Se diseñó con la idea de que el barrio se abriera y destacar la casa de Neruda”.

Restaurantes y oferta gastronómica

Leyton destacó la diversidad y calidad de los locales. “Se congregan esos 11 restaurantes. Muchos lugares son bastante reconocidos y lo que nosotros logramos es transversalidad”, señaló. Entre los locales mencionó que “Hoy día tenemos a Barba Azul, el más minimalista que han visto; Mit Burger, Osaki de Nikkei, Kechua de comida peruana, 7 Negronnis, donde Sacarías (fuente de soda), entre otros”.