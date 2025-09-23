“Poder levantar sociedades mixtas con todas las instituciones del Estado que tienen suelo”: Cristián Castillo y formas para la creación de viviendas

El encargado de vivienda del comando de Jara, Cristián Castillo, habló sobre los ejes centrales del programa de urbanismo y vivienda de la candidatura, abordando déficit habitacional, hacinamiento, procesos de urbanización y construcción de comunidades.

Construcción del programa y relevancia del contacto territorial

El encargado del programa explicó que su desarrollo está en constante construcción según las experiencias de los territorios: “El programa se va a terminar a medida que la candidata complete su recorrido por Chile. Una de las bases que nos hemos propuesto es recoger las opiniones que ella reciba en los distintos pueblos que ha recorrido, de manera de poder integrarlas en el programa”, señaló. Castillo advirtió que los campamentos son consecuencia directa de problemas estructurales de vivienda y de barrio, y que vivir en ellos “es una vida tremendamente complicada, y los valores de los alquileres en el último tiempo se transforman en uno de los dramas que tiene nuestro país. Los campamentos son un problema que es consecuencia del problema de la vivienda y del barrio”.

Déficit habitacional y limitaciones de la construcción

Castillo diferenció entre vivienda y soluciones habitacionales, enfatizando la necesidad de crear más industria y obtener más recursos: “Nosotros hemos hecho una diferencia entre vivienda y soluciones habitacionales, porque no hay capacidad en nuestro país para enfrentar el déficit habitacional con la fuerza que se necesita. Nos falta empresa, industria y los recursos necesarios por parte del Estado para que sea un aporte”, explicó.

Sobre la promesa de construir grandes cantidades de viviendas, señaló que es imprescindible industrializar el proceso y criticó los programas de los otros candidatos en donde se prometen más de 400.000 viviendas en los cuatro años de periodo. Frente a esto, cuestionó “si es responsable ofrecerle a los chilenos, hoy día, la posibilidad de construir 100 mil viviendas por año. Yo creo que no hay capacidad en Chile hoy día para hacerlo. Necesitamos una industria empresarial más grande y fuerte. Si no industrializamos el proceso de construcción, no vamos a lograr jamás cumplir con las metas que nos hemos planteado”.

Urbanización, conectividad y creación de barrios

En relación con los procesos de urbanización fuera de las grandes ciudades, Castillo afirmó que la distancia no es un impedimento ya que “si tú sales al resto del territorio chileno, hay suelo, y suelo cercano a los centros urbanos, lo que significa que los procesos de urbanización no son necesariamente irrealizables por la lejanía para montar un nuevo barrio”.

Además, destacó la importancia de la recuperación del tren como eje de desarrollo debido a que este funciona “como un eje de conectividad que está desarrollado entre Santiago y San Antonio, Santiago y San Fernando”. Además, agregó que es un sueño “recuperar nuestro tren a Valparaíso” y que este generaría “una zona de expansión urbana con la creación de pequeñas ciudades satélites y de barrios bien organizados”.

Subsidios habitacionales y construcción de comunidad

Castillo recalcó que no basta con levantar edificios uno al lado del otro: “No podemos solucionarlo haciendo un edificio al lado del otro. Tenemos que construir barrios, y nosotros hemos tenido poca preocupación por los barrios”. También destacó la importancia de un proceso organizado para agilizar la entrega de soluciones habitacionales: “Esa lista de 140 mil familias que están esperando que les llegue una vivienda, y que nunca les llega. Creo que el proceso de un comité organizado apura el proceso. Ahora las familias llegan con un terreno, y ya hay arquitectos dispuestos, a disposición de cualquier comité de vivienda que se acerque, de manera que nosotros les ponemos un anteproyecto encima y le facilitamos la solución al Gobierno”.

Suelo y asociaciones mixtas

Finalmente, Castillo explicó que el acceso al suelo es clave y requiere inversión en infraestructura: “El gran problema que tenemos es el suelo. Yo tengo una teoría: no hay suelo caro. Nosotros tenemos que construir, tenemos que levantar en ese terreno toda la infraestructura necesaria como para pagar el suelo”, explicó. Uno de los pilares del programa busca generar plusvalía a través de sociedades mixtas en donde ellos quisieras “poder levantar sociedades mixtas con todas las instituciones del Estado que tienen suelo, no solo con privados —aunque también podemos hacerlo con ellos—, pero ofrecerles un negocio que efectivamente tiene una plusvalía, y donde yo les ofrezco más”.