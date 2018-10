Andrea Lagos y entorno del Cardenal Silva Henríquez: “Había mucha gente con problemas de abusos a menores y mayores”

https://www.duna.cl/media/2018/10/62200_TERAPIA-MARTES-02-OCT.mp3

Andrea Lagos, periodista y autora del libro “Precht. Las culpas del vicario”, se refirió en Terapia Chilensis a la expulsión de Cristián Precht del sacerdocio y a los reclamos del ex sacerdote, que sigue defendiendo su inocencia.

La académica de la Universidad Diego Portales dijo que las expectativas de Cristián Precht de ser reintegrado al sacerdocio tras ser expulsado por abusos sexuales no tienen “ninguna posibilidad”, porque ya se han investigado sus delitos en dos procesos administrativos canónicos y los casos son muy claros.

Respecto a los reclamos del ex sacerdote, que apuntó a una falta de defensa, Lagos dijo que “no es que en este proceso no se le haya respetado, la vez anterior fue igual. Lo que pasa es que la vez anterior lo castigaron con cinco años y fue baja la pena, y por eso él no apeló. No apeló porque le podía salir peor”.

La autora del libro que describe los abusos cometidos por el ex miembro de la curia contó, además, que tras ocho entrevistas, nunca más habló con él y nunca le mostró ninguna letra del libro.

Sobre las especulaciones que hablan del entorno del fallecido Cardenal Silva Henríquez y conexiones con abusos, la también licenciada en historia comentó que investigó ese caso y descubrió “una cofradía”.

“Investigué y descubrí una cofradía donde se juntaban a comer y tomaban bastante. El cardenal era muy gozador. Vino, whisky. En torno a él había mucha gente que uno podría decir que tiene problemas de abusos a menores y mayores“, reveló.