Decano de Artes Liberales de la U. de Columbia: “Los conocimientos adquiridos en la educación profesionalizante caducan cada vez más”

Roosevelt Montes, decano de Artes Liberales de la Universidad de Columbia, se refirió en Terapia Chilensis a la necesidad que surge de buscar alternativas educativas que no tengan la presión cultural y social que tiene en general el sistema actualmente.

“Los cambios tecnológicos vertiginosos en los que estamos han resaltado una nueva dimensión de la importancia de los estudios liberales que no era tan obvia antes. Es decir, más y más los conocimientos que se adquieren en la educación profesionalizante caducan. No sabemos dónde vamos a estar dentro de cinco o 10 años, no sabemos qué habilidades tenemos que impartir al estudiante hoy para que pueda funcionar efectivamente dentro de cinco o 10 años”, argumentó.