Óscar Landerretche: “Chile tiene un déficit enorme en innovación de las empresas privadas y de modelos universitarios”

El exdirector de Codelco y economista, Óscar Landerretche, reflexionó en torno al tema de fondo de su libro más reciente titulado “Chacota”, que describe las carencias en innovación que estarían provocando la desconfianza de los chilenos en las instituciones.

“Lo que planteo en el libro es si no será cierto que el conjunto de shocks que estamos viviendo, que son todos resultados de la revolución tecnológica, están afectando demasiadas cosas a la vez: el mercado del trabajo, el mercado de la educación superior, los medios, el mercado de capitales, el mercado del dinero, la capacidad del gobierno de cobrar impuestos. No será que ese conjunto de shocks es tan grande que explican el malestar de las personas con las instituciones, porque perciben que esas instituciones quedaron obsoletas para la nueva economía, para la nueva sociedad que ha surgido como resultado de esta revolución industrial”, partió explicando.

“No sería raro, porque esto ha pasado varias veces en la historia. Y entonces la consecuencia es que necesitamos cambiar el contrato social, uno de cuyos elementos centrales podría ser un cambio constitucional. Esa es básicamente la teoría del libro”, añadió.

En base a eso, Landerretche comentó que una mayor capacidad de innovación sería el paso que el país debe dar para alcanzar el desarrollo.

“Una característica de los países que han llegado al desarrollo, a partir de nuestra categoría actual, es que van quemando etapas, van agotando los rendimientos de las fases anteriores, y van agregando sectores. Y el problema es que Chile tiene un déficit enorme en innovación de las empresas privadas y también de modelos universitarios. El problema es que Chile tiene básicamente los mismos sectores líderes de su economía hace 40 años, y las mismas empresas líderes hace muchas décadas”.analizó.

“El problema no es enjuiciar el modelo exportador que tuvimos, que nos llevó a ser el país más desarrollado de la región. Es simplemente constatar que lo que te sirvió por 30 o 40 años no te va a servir para siempre, y hay que dar el siguiente paso. Y en ese paso faltan cosas, y no se están viendo”, complementó.

