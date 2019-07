Beatriz Sarlo y elecciones en Argentina: “Cristina trajo al macrismo, como reacción, y es probable que Macri traiga al kirchnerismo”

“Estoy convencida de que los avances tecnológicos que tienen traducción cultural, como las redes sociales, son irreversibles”, sostuvo en Terapia Chilensis, Beatriz Sarlo, escritora y columnista argentina.

Sin embargo, sostuvo que movimientos, como Me Too no comenzaron por redes sociales, en este caso “por mujeres que pusieron el cuerpo”.

Respecto al feminismo en Argentina, la escritora explicó que “existe una corrección política feminista, que es muy pesada, y que yo no practico”.

“La palabra acuerdo ha sido demonizada porque ha sido trivializada, que no debería ser usada durante algunos años”, afirmó Sarlo.

Al ser consultada sobre los desafíos electorales en el país trasandina, aseveró que “gane quién gane llegan a la misma meta y los corredores son muy parecidos (…) Cristina trajo al macrismo, como reacción, y es probable que Macri traiga al kirchnerismo”.