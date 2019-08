Klaus Schmidt-Hebbel: “Bolsonaro es indirectamente culpable de la quema masiva de la Amazonía”

El economista y académico Klaus Schmidt-Hebbel comentó en Terapia Chilensis la dimensión económica del cambio climático, que podría afectar de manera crítica a los mercados mundiales en un futuro próximo.

Respecto al rol que tiene la economía chilena en la emisión de gases a nivel global, el experto dijo que “estamos en el club de las naciones con economías pequeñas, pero eso no nos exime de ser tan responsables de esa emisión, del apenas 0,25%, como son los países que emiten el 20% de los gases de efecto invernadero, como China o, muy cerca de eso, el 18% de Estados Unidos”. “Aunque emitimos poco, tenemos una responsabilidad global”, aseguró.

En cuanto al rol de las potencias sudamericanas, Schmidt-Hebbel analizó que “el Brasil pre Bolsonaro ya emitía mucho, porque es un país grande con una gran industria, pero a eso se le agrega ahora la quema masiva de la Amazonía, de la cual es indirectamente culpable el señor Bolsonaro”.

“Hay naciones que hoy son presididas por idiotas, irresponsables y criminales, que son los señores Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, que no solamente no colocan ninguna meta, si no que deshacen lo que los gobernantes precedentes de esos dos países se comprometieron hace cuatro años atrás en Río”, complementó.

