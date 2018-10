Bolsonaro queda como favorito a segunda vuelta en Brasil. J.A Kast celebra “el triunfo de la libertad” y la DC lamenta al “campeón de la intolerancia”. ¿Con quién concuerdas?

El resultado de las elecciones en Brasil, con el 96% de los votos escrutados, dieron a Jair Bolsonaro (PSL) como favorito a la segunda vuelta con el 46,66% de los votos, muy por encima de Fernando Haddad (PT) que quedó con el 28,43%.

En Chile las reacciones no se hicieron esperar ante el favoritismo del ex capitán de Ejército de ultraderecha que promete no dar tregua a la corrupción y el crimen. A través de su Twitter, el ex candidato presidencial José Antonio Kast declaró:

El triunfo de @jairbolsonaro es una señal categórica de rechazo a la izquierda fracasada de Latinoamérica. Las personas quieren más libertad, más oportunidades y más sentido común. #DespiertaUnGigante #DespiertaBrasil — José Antonio Kast (@joseantoniokast) 7 de octubre de 2018

Y agregó:

Nunca en la historia de Brasil, un candidato había superado los 48 millones de votos en primera vuelta. Es el triunfo de la libertad y la derrota de la izquierda que dejó el país en ruinas. Felicitaciones @jairbolsonaro llegó la hora de que #DespierteBrasil — José Antonio Kast (@joseantoniokast) 8 de octubre de 2018

Por otra parte la Democracia Cristiana no celebró el paso de Bolsonaro a la segunda vuelta. A través de su cuenta de Twitter expresaron:

El #CyberMondayCL se tomó Brasil: un campeón del oferton y la intolerancia aprovecha ansiedad material ciudadana y descrédito oferta tradicional para arrasar en elecciones. Lección: combatir populismo, corrupción y centrar la acción política en las personas, no en mezquindades. pic.twitter.com/4KmB1qzQXW — Democracia Cristiana (@PDC_Chile) 8 de octubre de 2018

El senador Matías Walker reafirmó la postura del partido al decir:

Los “valores” de #Bolsonaro: justificar la tortura, decir que debieron matar a más, que los afroamericanos no sirven ni para procrear, preferiría tener a un hijo muerto que homosexual, hace homenaje al torturador de Dilma, que no violaría a mujer por fea. Grandes valores todos… https://t.co/IOC0YYhbHr — Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) 8 de octubre de 2018

La popularidad de Bolsonaro aumentó después de ser atacado con un cuchillo en un evento electoral. Recordemos que por otra parte, Haddad fue alcalde de Sao Paulo y ex ministro de Educación y fue a la batalla electoral en representación de Lula da Silva, ex presidente brasileño que sigue en la cárcel.