A propósito del matinal que lanzó Cathy Barriga ¿Qué te parece que los alcaldes tengan su propio canal de TV?

“Renace tu mañana” es el nombre del matinal que la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, lanzó por Youtube y ha sido fuertemente cuestionado.

Al respecto reaccionó la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien aseguró que “no lo he visto. La verdad es que ella es alcaldesa electa por Maipú, yo por lo menos eso no lo haría. En Providencia no sería bien visto”.

“Uno no puede decir mira ‘todos los chilenos o todos los santiaguinos o todos los que viven en Providencia tienen los mismos problemas’. No es así, la gente es distinta, los barrios son distintos. Yo creo que en Providencia no funcionaría“, aseguró Matthei.

Barriga no se ha referido a la polémica de su programa, recién estrenado el viernes. Sin embargo, el municipio a través de su página de Facebook, indicó que “este programa se realiza sin ningún gasto de recurso municipal”.