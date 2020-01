PSU: Aces confirma nuevas manifestaciones para este martes y asegura que “va a aumentar el número de sedes suspendidas”. ¿Qué te parece?

La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) señaló que este martes continuarán con las movilizaciones en las distintas sedes donde se rinde la Prueba de Selección Universitaria.

Víctor Chanfreau, vocero de Aces, indicó que este martes “va a aumentar el número de sedes suspendidas, porque nos vamos a estar manifestando los mismos que nos manifestamos hoy, y en todo Chile también”.

“No nos quisieron escuchar, no nos respondieron, una vez más demostraron que son intransigentes, que no quieren escuchar al pueblo hasta que nos movilizamos como nos movilizamos hoy. Nos vamos a tomar las sedes donde se rinde la PSU, nos vamos a estar manifestando tanto afuera como adentro de las sedes y no tememos de las consecuencias porque tenemos claro que somos más, que es ahora o nunca el momento de cambiar tanto estructuralmente el modelo educativo como esta prueba de ingreso a la Educación Superior que tenemos claro que solo segrega y discrimina a los estudiantes secundarios”,afirmó el vocero de la Aces.