Reciclar y reutilizar siempre

Este año pandémico ha cambiado en gran medida nuestra forma de consumo. A la cantidad de mascarillas desechables que utilizamos, se suma que a la compra presencial, se impuso la online, lo que muchas veces genera mayores residuos al venir todo en cajas o bolsas de papel. Aunque lo bueno, es que tanto las cajas como las bolsas, se pueden reciclar.

Además de motivarte a hacerlo, queremos darte algunas ideas para hacer un aporte contra la deforestación y el aumento de la temperatura global, están el incentivo de acciones diarias como el compostaje o la reducción en la generación de basura.

Economía circular

La economía circular, en simples palabras, es un sistema de aprovechamiento de recursos donde las principales acciones cotidianas son la reducción del consumo de cuestiones desechables, la reutilización y el reciclaje de los mismos.

Lo primordial es reducir los residuos. “En segundo lugar, ver cómo podemos reutilizarla, reciclarla y eventualmente, entregarla para algún fin energético”, comentó hace un tiempo a duna.cl Hernán Inssen, gerente general y socio fundador de Hope, una empresa chilena de gestión de residuos y reciclaje, valorización y retiro programado.

Por su parte, Alejandra Kopaitic, co fundadora de @Vayaconsumismo, una iniciativa para incentivar el cambio de los hábitos de consumo y generación de basura, comentó también a duna.cl hace un tiempo que “lo mejor que podemos hacer es conocer la cultura cero basura y las distintas estrategias preventivas. El mejor residuo es el que no se genera. Podemos rechazar lo que no necesitamos, reducir y comprar menos, pensar: ¿realmente lo necesito?, alargar la vida útil reparando y reutilizando, para finalmente ver si podemos reciclar o compostar”.

Algunos tips para reciclar:

Si es que vas a reciclar, habilitar una estación de reciclaje en su casa o un lugar para poder acoplar los residuos relativamente ordenados en 4 grupos: papeles y cartones; vidrio; tetrapack, latas y chatarra; y plásticos Almacenar residuos limpios: darle un pequeño enjuague a las botellas y los frascos de vidrio, no dejar los envases con restos de líquidos o alimentos. Para las botellas o recipientes de artículos de aseo: también darles un buen enjuague, aprovechar todo el material que queda dentro, entregarlos limpios y aplastados. Papeles y cartones: mantenerlos ordenados y separados. Envases Tetrapack: siempre darles una pequeño enjuague. Con una tijera abrir la parte superior completamente, enjuagarlos con un poco de lavaza o restos de agua, dejar escurrir en el secador de platos por un par de minutos y una vez secos, disponerlos en los contenedores de reciclaje

Todo esto lo puedes ir a dejar a puntos de reciclajes que existen en las diferentes comunas. Además, existen Apps y empresas en Instagram como Recila_App que pueden retirar los elementos que se reciclan desde tu casa.

Compostaje

Una forma de transformar los desechos orgánicos que consumismos, es el compostaje. Mediante esta técnica, se dejan de botar cáscaras de verduras, frutas, pan, cáscaras de huevo e incluso tubos de papel higiénico.

Como dijo Kopaitic, “compostar es una de las estrategias más importantes, sobretodo hoy en día, porque más del 50% de los residuos que generamos en la casa son residuos orgánicos. Entonces, si nosotros tenemos vermi compostaje con lombrices, nuestra basura se reduce a la mitad”.

Si no puedes hacer compostaje en tu casa, hay varias empresas de reciclaje de residuos orgánicos que los retiran a domicilio, como @zerohuellas que tiene distintos planes dependiendo el porte de tu familia o la cantidad de consumo de orgánicos que tengas.