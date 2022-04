Bansky llega a Chile con su exposición sin límites

La muestra de uno de los artistas más reconocidos y enigmáticos del mundo llegará a Chile en los próximos meses, incluyendo parte de sus más icónicos trabajos.

The art of Banksy Without limits será exhibida entre el 25 de mayo y el 31 de julio de este año, en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), la cual contará con más de 160 obras.

Si bien no se sabe con exactitud quién es la persona detrás del arte, este es reconocido a nivel internacional gracias -principalmente- a sus grafitis.

Uno de los recordados episodios del artista británico fue cuando su reconocida pintura “Niña con globo” fue vendida en una subasta y ésta se autodestruyó.

La exhibición contará tanto con las obras como con experiencias. Las entradas estarán a la venta desde este 12 de abril a través del sistema Passline.com.