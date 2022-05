MET Gala: Los memes que dejó la noche de “glamour dorado”

La noche de este lunes se llevó a cabo una nueva versión de la MET Gala, una velada que gira en torno a la filantropía y en donde participan muchos famosos, empresarios, diseñadores y artistas entre muchos otros.

Los asistentes al evento desarrollado en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York deben cumplir con un código de vestimenta, el que no siempre cumplen a cabalidad.

Entre las más criticadas estuvo el clan familiar Kardashian-Jenner, donde los internautas las calificaron como “su peor año”.

i don’t know how to explain it but they have the same energy #MetGala pic.twitter.com/Yych8pXTiq

— Ari☁️ (@Ari_skywalk) May 2, 2022